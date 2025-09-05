https://1prime.ru/20250905/kritovalyuta-861862619.html

Лукашенко предупредил о недопустимости махинаций с криптовалютой

Лукашенко предупредил о недопустимости махинаций с криптовалютой - 05.09.2025, ПРАЙМ

Лукашенко предупредил о недопустимости махинаций с криптовалютой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о недопустимости махинаций с криптовалютой. | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T18:24+0300

2025-09-05T18:24+0300

2025-09-05T18:24+0300

экономика

финансы

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857141572_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_85efef60c4a46cf4f7aa251ffa9921d2.jpg

МИНСК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о недопустимости махинаций с криптовалютой. В пятницу глава государства провел совещание по вопросам развития сферы цифровых знаков, на котором ему было доложено о случаях обмана белорусов на криптобиржах. По словам председателя комитета госконтроля Василия Герасимова, в одном случае пострадали 1600 граждан, которые хотели заработать на рискованном рынке, в другом случае из шести организаций, которые выпускали токены, три просто "лопнули". "Мне комитет госконтроля, правительство докладывает, что там, извините меня, бардак полный. У меня возникает вопрос, а правительство и комитет госконтроля до этого случая, когда обнаружили это плохое состояние, они когда-нибудь контролировали, вмешивались, видели, что там происходит? Не видели, пока президент не заставил туда сходить", - заявил Лукашенко. Глава администрации президента Дмитрий Крутой и руководитель комитета госконтроля пояснили, что деньги выводили казахские инвесторы, против них возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, а проблема в том, что те организации, которые приходят, никто не проверяет с точки зрения платежеспособности и не смотрит "липовые балансы". Лукашенко в свою очередь поинтересовался, кто за это ответил в Белоруссии. "Кто их регистрирует? Кто их сюда притащил? Не смотрят – в тюрьму. Не на совещание к президенту, а в тюрьму. Тогда будет все хорошо, потому что меня завалили документами на сегодняшний день. Страшно читать эти документы", - сказал Лукашенко. По его словам, кто-то должен отвечать за нарушения. "Мы создали в Парке высоких технологий криптобиржу. Есть там ответственный руководитель? Есть. Где он? На свободе. Я грубо говорю. Может не содержать в тюрьму, может повесить надо. Может застрелить. Публично об этом говорю. Где вы были до сих пор? Почему вы с них не спросили?" - заявил президент. В связи с этим Лукашенко задал вопрос, зачем нужна такая криптобиржа. "Всю эту криптобиржу... Знаешь, что с ней делать, пока не вернут деньги. У нас же практика такая есть", - сказал Лукашенко председателю комитета госконтроля Герасимову. "Сразу вас предупреждаю: так дело не пойдет. Это касается не только этой биржи и банков", - предупредил глава государства.

https://1prime.ru/20250901/lukashenko-861588287.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, белоруссия, александр лукашенко