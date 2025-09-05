https://1prime.ru/20250905/kurs-861859360.html

Официальный курс доллара с субботы вырос на 25,79 копейки

Официальный курс доллара с субботы вырос на 25,79 копейки - 05.09.2025, ПРАЙМ

Официальный курс доллара с субботы вырос на 25,79 копейки

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 3,48 копейки - до 11,3884 рубля, доллара - на 25,79 копейки, до 81,5556 рубля, евро - на... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T17:20+0300

2025-09-05T17:20+0300

2025-09-05T17:20+0300

экономика

рынок

рф

сша

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044600_0:99:2485:1497_1920x0_80_0_0_33a556a0b1fad2e16e597f207b54111c.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 3,48 копейки - до 11,3884 рубля, доллара - на 25,79 копейки, до 81,5556 рубля, евро - на 70,38 копейки, до 95,4792 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20250904/rubl-861805115.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рф, сша, банк россия