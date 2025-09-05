Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Лаоса заявил о стремлении страны к сотрудничеству в БРИКС - 05.09.2025, ПРАЙМ
Премьер Лаоса заявил о стремлении страны к сотрудничеству в БРИКС
Премьер Лаоса заявил о стремлении страны к сотрудничеству в БРИКС - 05.09.2025, ПРАЙМ
Премьер Лаоса заявил о стремлении страны к сотрудничеству в БРИКС
Лаос стремится к сотрудничеству в БРИКС и других "открытых механизмах", заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, выступая на пленарном заседании... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T08:38+0300
2025-09-05T08:38+0300
экономика
россия
лаос
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Лаос стремится к сотрудничеству в БРИКС и других "открытых механизмах", заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). "Лаос также стремится к сотрудничеству в рамках открытых механизмов, мы видим, что именно в рамках такого сотрудничества мы можем найти решения для современных вызовов", - отметил он, говоря о роли БРИКС. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
лаос
владивосток
россия, лаос, владивосток
Экономика, РОССИЯ, Лаос, Владивосток
08:38 05.09.2025
 
Премьер Лаоса заявил о стремлении страны к сотрудничеству в БРИКС

Премьер Сипхандон: Лаос стремится к сотрудничеству в БРИКС

Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
© POOL
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Лаос стремится к сотрудничеству в БРИКС и других "открытых механизмах", заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Лаос также стремится к сотрудничеству в рамках открытых механизмов, мы видим, что именно в рамках такого сотрудничества мы можем найти решения для современных вызовов", - отметил он, говоря о роли БРИКС.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ЭкономикаРОССИЯЛаосВладивосток
 
 
