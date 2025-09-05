https://1prime.ru/20250905/laos-861824083.html

Премьер Лаоса заявил о стремлении страны к сотрудничеству в БРИКС

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Лаос стремится к сотрудничеству в БРИКС и других "открытых механизмах", заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). "Лаос также стремится к сотрудничеству в рамках открытых механизмов, мы видим, что именно в рамках такого сотрудничества мы можем найти решения для современных вызовов", - отметил он, говоря о роли БРИКС. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

2025

