Лаос обвинил США в нарушении торгового законодательства
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Лаос считает повышение торговых пошлин США нарушением международного торгового законодательства, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Что касается одностороннего повышения торговых пошлин США, Лаосская Народно-Демократическая Республика считает это нарушением международного торгового законодательства, особенно в части, касающейся сотрудничества в рамках Всемирной торговой организации. Мы считаем, что это неправильно и несправедливо по отношению к странам-торговым партнерам", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
"Что касается одностороннего повышения торговых пошлин США, Лаосская Народно-Демократическая Республика считает это нарушением международного торгового законодательства, особенно в части, касающейся сотрудничества в рамках Всемирной торговой организации. Мы считаем, что это неправильно и несправедливо по отношению к странам-торговым партнерам", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
