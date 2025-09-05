https://1prime.ru/20250905/laos-861849776.html

Лаос обвинил США в нарушении торгового законодательства

экономика

россия

лаос

сша

владивосток

вто

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Лаос считает повышение торговых пошлин США нарушением международного торгового законодательства, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Что касается одностороннего повышения торговых пошлин США, Лаосская Народно-Демократическая Республика считает это нарушением международного торгового законодательства, особенно в части, касающейся сотрудничества в рамках Всемирной торговой организации. Мы считаем, что это неправильно и несправедливо по отношению к странам-торговым партнерам", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

лаос

сша

владивосток

россия, лаос, сша, владивосток, вто