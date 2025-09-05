Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лаос обвинил США в нарушении торгового законодательства - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/laos-861849776.html
Лаос обвинил США в нарушении торгового законодательства
Лаос обвинил США в нарушении торгового законодательства - 05.09.2025, ПРАЙМ
Лаос обвинил США в нарушении торгового законодательства
Лаос считает повышение торговых пошлин США нарушением международного торгового законодательства, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T14:17+0300
2025-09-05T14:17+0300
экономика
россия
лаос
сша
владивосток
вто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861849609_0:147:2628:1625_1920x0_80_0_0_4033b383b03633815faff23781509cd0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Лаос считает повышение торговых пошлин США нарушением международного торгового законодательства, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Что касается одностороннего повышения торговых пошлин США, Лаосская Народно-Демократическая Республика считает это нарушением международного торгового законодательства, особенно в части, касающейся сотрудничества в рамках Всемирной торговой организации. Мы считаем, что это неправильно и несправедливо по отношению к странам-торговым партнерам", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250904/mid-861795020.html
лаос
сша
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861849609_136:0:2492:1767_1920x0_80_0_0_5fd8f480787aeb072b6f3468e530d982.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, лаос, сша, владивосток, вто
Экономика, РОССИЯ, Лаос, США, Владивосток, ВТО
14:17 05.09.2025
 
Лаос обвинил США в нарушении торгового законодательства

Сипхандон: Лаос считает повышение пошлин США нарушением международных норм

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон перед началом пленарной сессии Восточного экономического форума
Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон перед началом пленарной сессии Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Лаос считает повышение торговых пошлин США нарушением международного торгового законодательства, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Что касается одностороннего повышения торговых пошлин США, Лаосская Народно-Демократическая Республика считает это нарушением международного торгового законодательства, особенно в части, касающейся сотрудничества в рамках Всемирной торговой организации. Мы считаем, что это неправильно и несправедливо по отношению к странам-торговым партнерам", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
В МИД оценили влияние пошлин США на торговлю Москвы и Нью-Дели
Вчера, 16:31
 
ЭкономикаРОССИЯЛаосСШАВладивостокВТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала