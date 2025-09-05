https://1prime.ru/20250905/laos-861851619.html
Лаос сформировал делегацию для переговоров с США о пошлинах
Лаос сформировал делегацию для переговоров с США о пошлинах - 05.09.2025, ПРАЙМ
Лаос сформировал делегацию для переговоров с США о пошлинах
Лаос сформировал делегацию для переговоров с США по торговым пошлинам и направил письмо президенту США Дональду Трампу, заявил премьер-министр страны Сонсай... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T14:47+0300
2025-09-05T14:47+0300
2025-09-05T14:47+0300
экономика
газ
сша
лаос
владивосток
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861851452_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_b73cd4259d9af7878d15027544e1d181.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Лаос сформировал делегацию для переговоров с США по торговым пошлинам и направил письмо президенту США Дональду Трампу, заявил премьер-министр страны Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Правительство сформировало делегацию для переговоров с США и направило письмо президенту США о том, что необходимы дополнительные переговоры и дополнительный обмен данными, чтобы сделать торговые отношения Лаоса и США справедливыми и чтобы эти отношения продолжались в нормальном режиме" - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250905/laos-861849776.html
сша
лаос
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861851452_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_f43fa16191b129d8f41333177093afe1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, сша, лаос, владивосток, дональд трамп
Экономика, Газ, США, Лаос, Владивосток, Дональд Трамп
Лаос сформировал делегацию для переговоров с США о пошлинах
Премьер Сипхандон: Лаос сформировал делегацию для переговоров с США по пошлинам
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Лаос сформировал делегацию для переговоров с США по торговым пошлинам и направил письмо президенту США Дональду Трампу, заявил премьер-министр страны Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Правительство сформировало делегацию для переговоров с США и направило письмо президенту США о том, что необходимы дополнительные переговоры и дополнительный обмен данными, чтобы сделать торговые отношения Лаоса и США справедливыми и чтобы эти отношения продолжались в нормальном режиме" - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Лаос обвинил США в нарушении торгового законодательства