https://1prime.ru/20250905/magadan-861815902.html

В Магадане откроют первые магазины "Пятерочка"

В Магадане откроют первые магазины "Пятерочка" - 05.09.2025, ПРАЙМ

В Магадане откроют первые магазины "Пятерочка"

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на полях ВЭФ встретился с руководителями компании Х5 Group и обсудил планы появления магазинов "Пятерочка" в... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T05:18+0300

2025-09-05T05:18+0300

2025-09-05T05:18+0300

бизнес

магаданская область

магадан

колыма

x5 retail group

перекресток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861815902.jpg?1757038723

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на полях ВЭФ встретился с руководителями компании Х5 Group и обсудил планы появления магазинов "Пятерочка" в Магадане, первые откроют уже в начале 2026 года, сообщает правительство области. X5 - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находился 28 301 магазин. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик". "Мы давно уже работаем над возможностью открытия торговой сети "Пятерочка" в Магадане и Магаданской области. И на сегодняшний день прорабатываем историю с франшизой. Партнер уже есть, договоренности достигнуты. Я думаю, что первый-второй квартал следующего года, мы откроем у вас магазины", - цитирует правительство Колымы директора ТС "Пятерочка" Дальний Восток Антона Безрядина. Отмечается, что в ближайшие пару лет торговые точки компании Х5 Group появятся и в поселках региона с населением от 3 тысяч жителей. Крупная сеть еще не представлена на дальневосточных Чукотке, Камчатке, Сахалине и в Магаданской области, именно Колыма станет первой из них, где откроют магазины "Пятерочка". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

магаданская область

магадан

колыма

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, магаданская область, магадан, колыма, x5 retail group, перекресток