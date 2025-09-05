https://1prime.ru/20250905/magadan-861815902.html
В Магадане откроют первые магазины "Пятерочка"
В Магадане откроют первые магазины "Пятерочка" - 05.09.2025, ПРАЙМ
В Магадане откроют первые магазины "Пятерочка"
Губернатор Магаданской области Сергей Носов на полях ВЭФ встретился с руководителями компании Х5 Group и обсудил планы появления магазинов "Пятерочка" в... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T05:18+0300
2025-09-05T05:18+0300
2025-09-05T05:18+0300
бизнес
магаданская область
магадан
колыма
x5 retail group
перекресток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861815902.jpg?1757038723
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на полях ВЭФ встретился с руководителями компании Х5 Group и обсудил планы появления магазинов "Пятерочка" в Магадане, первые откроют уже в начале 2026 года, сообщает правительство области.
X5 - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находился 28 301 магазин. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".
"Мы давно уже работаем над возможностью открытия торговой сети "Пятерочка" в Магадане и Магаданской области. И на сегодняшний день прорабатываем историю с франшизой. Партнер уже есть, договоренности достигнуты. Я думаю, что первый-второй квартал следующего года, мы откроем у вас магазины", - цитирует правительство Колымы директора ТС "Пятерочка" Дальний Восток Антона Безрядина.
Отмечается, что в ближайшие пару лет торговые точки компании Х5 Group появятся и в поселках региона с населением от 3 тысяч жителей. Крупная сеть еще не представлена на дальневосточных Чукотке, Камчатке, Сахалине и в Магаданской области, именно Колыма станет первой из них, где откроют магазины "Пятерочка".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
магаданская область
магадан
колыма
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, магаданская область, магадан, колыма, x5 retail group, перекресток
Бизнес, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Магадан, КОЛЫМА, X5 Retail Group, Перекресток
В Магадане откроют первые магазины "Пятерочка"
Губернатор Носов: первые магазины "Пятерочка" в Магадане откроют в начале 2026 года
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на полях ВЭФ встретился с руководителями компании Х5 Group и обсудил планы появления магазинов "Пятерочка" в Магадане, первые откроют уже в начале 2026 года, сообщает правительство области.
X5 - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находился 28 301 магазин. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".
"Мы давно уже работаем над возможностью открытия торговой сети "Пятерочка" в Магадане и Магаданской области. И на сегодняшний день прорабатываем историю с франшизой. Партнер уже есть, договоренности достигнуты. Я думаю, что первый-второй квартал следующего года, мы откроем у вас магазины", - цитирует правительство Колымы директора ТС "Пятерочка" Дальний Восток Антона Безрядина.
Отмечается, что в ближайшие пару лет торговые точки компании Х5 Group появятся и в поселках региона с населением от 3 тысяч жителей. Крупная сеть еще не представлена на дальневосточных Чукотке, Камчатке, Сахалине и в Магаданской области, именно Колыма станет первой из них, где откроют магазины "Пятерочка".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.