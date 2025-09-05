https://1prime.ru/20250905/makron-861842782.html

Во Франции забили тревогу из-за нового плана Макрона против России

Во Франции забили тревогу из-за нового плана Макрона против России - 05.09.2025, ПРАЙМ

Во Франции забили тревогу из-за нового плана Макрона против России

План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных на Украину может привести к третьей мировой войне, утверждает лидер партии "Вставай, Франция"... | 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. План президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных на Украину может привести к третьей мировой войне, утверждает лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в своих соцсетях. "Макрон <…> в прямом эфире заявил, что на Украину отправят французских солдат. Бессмысленная провокация, которая приближает нас к мировой войне! Какое же безумие!" — подчеркнул он. В пятницу Владимир Путин отметил, что Россия будет рассматривать как законные цели любые войска, находящиеся на территории Украины. Накануне в ходе пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже Макрон сообщил, что двадцать шесть стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после завершения боевых действийВстреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать "объектом военной агрессии".

