СМИ рассказали, как вчера Макрон подставил Зеленского
СМИ рассказали, как вчера Макрон подставил Зеленского - 05.09.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, как вчера Макрон подставил Зеленского
Участники так называемой "коалиции желающих", собравшиеся в Париже, обманули Украину, заявляя о готовности ее защищать, сообщает Telegraph. | 05.09.2025
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Участники так называемой "коалиции желающих", собравшиеся в Париже, обманули Украину, заявляя о готовности ее защищать, сообщает Telegraph. "Европа лжет Украине. Никаких солдат ради ее спасения не будет", — говорится в статье. Обозреватель охарактеризовал итоги прошедшего мероприятия как очередное проявление пустых заверений Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что план президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск из западных стран препятствует окончанию военных действий, так как Россия не согласится с ним. Кроме того, автор материала подчеркнул, что на встрече, которая состоялась вчера, не упоминался вопрос о принятии Украины в Североатлантический альянс. В пятницу Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать любые войска, находящиеся на территории Украины, как законные цели для поражения. Он отметил необходимость выработки гарантий безопасности не только для Киева, но и для Москвы, добавив, что всерьез этот вопрос пока никто не поднимал.
СМИ рассказали, как вчера Макрон подставил Зеленского
