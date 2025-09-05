Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, как вчера Макрон подставил Зеленского - 05.09.2025
СМИ рассказали, как вчера Макрон подставил Зеленского
СМИ рассказали, как вчера Макрон подставил Зеленского - 05.09.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, как вчера Макрон подставил Зеленского
Участники так называемой "коалиции желающих", собравшиеся в Париже, обманули Украину, заявляя о готовности ее защищать, сообщает Telegraph. | 05.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Участники так называемой "коалиции желающих", собравшиеся в Париже, обманули Украину, заявляя о готовности ее защищать, сообщает Telegraph. "Европа лжет Украине. Никаких солдат ради ее спасения не будет", — говорится в статье. Обозреватель охарактеризовал итоги прошедшего мероприятия как очередное проявление пустых заверений Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что план президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск из западных стран препятствует окончанию военных действий, так как Россия не согласится с ним. Кроме того, автор материала подчеркнул, что на встрече, которая состоялась вчера, не упоминался вопрос о принятии Украины в Североатлантический альянс. В пятницу Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать любые войска, находящиеся на территории Украины, как законные цели для поражения. Он отметил необходимость выработки гарантий безопасности не только для Киева, но и для Москвы, добавив, что всерьез этот вопрос пока никто не поднимал.
17:01 05.09.2025
 
СМИ рассказали, как вчера Макрон подставил Зеленского

Telegraph: союзники Киева во Франции наврали ему о готовности защищать Украину

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Участники так называемой "коалиции желающих", собравшиеся в Париже, обманули Украину, заявляя о готовности ее защищать, сообщает Telegraph.
"Европа лжет Украине. Никаких солдат ради ее спасения не будет", — говорится в статье.
ВЭФ-2025. Пленарное заседание
В США испугались ответа Путина на планы Запада по Украине
14:20
Обозреватель охарактеризовал итоги прошедшего мероприятия как очередное проявление пустых заверений Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что план президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск из западных стран препятствует окончанию военных действий, так как Россия не согласится с ним.
Кроме того, автор материала подчеркнул, что на встрече, которая состоялась вчера, не упоминался вопрос о принятии Украины в Североатлантический альянс.
В пятницу Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать любые войска, находящиеся на территории Украины, как законные цели для поражения. Он отметил необходимость выработки гарантий безопасности не только для Киева, но и для Москвы, добавив, что всерьез этот вопрос пока никто не поднимал.
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Такер Карлсон высказался о Путине
14:17
 
Мировая экономикаОбществоФРАНЦИЯПарижУКРАИНАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
