https://1prime.ru/20250905/maksimum-861860740.html

Фондовые индексы США обновили рекорды после новостей по рынку труда

Фондовые индексы США обновили рекорды после новостей по рынку труда - 05.09.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США обновили рекорды после новостей по рынку труда

Основные фондовые индексы США в пятницу снижаются, успев обновить исторические максимумы, после публикации слабых данных по безработице в США, свидетельствуют... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T17:58+0300

2025-09-05T17:58+0300

2025-09-05T17:58+0300

экономика

рынок

торги

сша

dow jones

nasdaq

alphabet

nasdaq composite

индексы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу снижаются, успев обновить исторические максимумы, после публикации слабых данных по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.37 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,71% - до 45 296 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,34%, до 21 634 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,56%, до 6 465,93 пункта. При этом в ходе торгов Dow Jones обновил исторический рекорд до 45 770,2 пункта, Nasdaq - до 21 878,81 пункта, S&P 500 - до 6 532,63 пункта. Акции Alphabet достигли нового рекорда стоимости в 235,76 доллара. Согласно официальным данным, безработица в США в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, что совпало с ожиданиями, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 22 тысячи, тогда как ожидался рост на 75 тысяч. Данные по рынку труда учитываются Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, примерно 86% аналитиков закладывают понижение учетной ставки регулятора до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%, остальные 14% ждут ставку в 3,75-4%.

https://1prime.ru/20250905/bezrabotitsa-861860362.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, dow jones, nasdaq, alphabet, nasdaq composite, индексы