Основные фондовые индексы США в пятницу снижаются, успев обновить исторические максимумы, после публикации слабых данных по безработице в США, свидетельствуют... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T17:58+0300
2025-09-05T17:58+0300
17:58 05.09.2025
 
Фондовые индексы США обновили рекорды после новостей по рынку труда

Фондовые индексы США обновили исторический максимум

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу снижаются, успев обновить исторические максимумы, после публикации слабых данных по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.37 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,71% - до 45 296 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,34%, до 21 634 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,56%, до 6 465,93 пункта.
При этом в ходе торгов Dow Jones обновил исторический рекорд до 45 770,2 пункта, Nasdaq - до 21 878,81 пункта, S&P 500 - до 6 532,63 пункта. Акции Alphabet достигли нового рекорда стоимости в 235,76 доллара.
Согласно официальным данным, безработица в США в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, что совпало с ожиданиями, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 22 тысячи, тогда как ожидался рост на 75 тысяч.
Данные по рынку труда учитываются Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике.
Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, примерно 86% аналитиков закладывают понижение учетной ставки регулятора до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%, остальные 14% ждут ставку в 3,75-4%.
Белый дом, Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
В Белом доме прокомментировали данные по безработице в США
ЭкономикаРынокТоргиСШАDow JonesNASDAQAlphabetNasdaq CompositeИндексы
 
 
