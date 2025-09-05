Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Tesla может выплатить Маску крупное вознаграждение - 05.09.2025
Tesla может выплатить Маску крупное вознаграждение
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Компания Tesla предложила выплатить американскому предпринимателю Илону Маску один триллион долларов, пишет Bloomberg."Tesla Inc. предложила новое компенсационное соглашение генеральному директору Илону Маску, потенциальная сумма которого составляет около одного триллиона долларов. Это огромный пакет, не имеющий прецедентов в корпоративной Америке", — говорится в публикации.Издание поясняет, что для получения всей суммы Маску предстоит достичь ряда целей: расширить бизнес Tesla в сегменте роботакси и увеличить рыночную стоимость компании как минимум до 8,5 триллиона долларов.Указывается, что это может позволить бизнесмену еще больше усилить контроль над компанией и извлечь дополнительные финансовые выгоды.
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Компания Tesla предложила выплатить американскому предпринимателю Илону Маску один триллион долларов, пишет Bloomberg.
"Tesla Inc. предложила новое компенсационное соглашение генеральному директору Илону Маску, потенциальная сумма которого составляет около одного триллиона долларов. Это огромный пакет, не имеющий прецедентов в корпоративной Америке", — говорится в публикации.
Издание поясняет, что для получения всей суммы Маску предстоит достичь ряда целей: расширить бизнес Tesla в сегменте роботакси и увеличить рыночную стоимость компании как минимум до 8,5 триллиона долларов.
Указывается, что это может позволить бизнесмену еще больше усилить контроль над компанией и извлечь дополнительные финансовые выгоды.
Заголовок открываемого материала