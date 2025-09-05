https://1prime.ru/20250905/mask-861860045.html

Tesla может выплатить Маску крупное вознаграждение

Tesla может выплатить Маску крупное вознаграждение - 05.09.2025, ПРАЙМ

Tesla может выплатить Маску крупное вознаграждение

Компания Tesla предложила выплатить американскому предпринимателю Илону Маску один триллион долларов, пишет Bloomberg. | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T17:27+0300

2025-09-05T17:27+0300

2025-09-05T17:27+0300

tesla

илон маск

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855307063_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_c034971914f534da28a7bce91b9164b4.jpg

МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Компания Tesla предложила выплатить американскому предпринимателю Илону Маску один триллион долларов, пишет Bloomberg."Tesla Inc. предложила новое компенсационное соглашение генеральному директору Илону Маску, потенциальная сумма которого составляет около одного триллиона долларов. Это огромный пакет, не имеющий прецедентов в корпоративной Америке", — говорится в публикации.Издание поясняет, что для получения всей суммы Маску предстоит достичь ряда целей: расширить бизнес Tesla в сегменте роботакси и увеличить рыночную стоимость компании как минимум до 8,5 триллиона долларов.Указывается, что это может позволить бизнесмену еще больше усилить контроль над компанией и извлечь дополнительные финансовые выгоды.

https://1prime.ru/20250904/durov-861792566.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

tesla, илон маск, в мире