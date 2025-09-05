Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ДНР подписала меморандум о сотрудничестве с компаниями из ЕС - 05.09.2025, ПРАЙМ
ДНР подписала меморандум о сотрудничестве с компаниями из ЕС
экономика
газ
восточная европа
владивосток
ес
россия
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Правительство Донецкой Народной Республики подписало меморандум о сотрудничестве с китайской компанией, работающей в сфере энергетики, также меморандумы о сотрудничестве с ДНР заключили две европейские компании, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Вадим Матиенко. По словам Матиенко, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) правительство ДНР подписало три меморандума. "Коллеги из китайской компании BEIJING ANORIA TECHNOLOGY LTD., работающей в сфере энергетики, уже готовы поставлять оборудование на территорию нашего региона, закупать необходимые им комплектующие у нас. Касательно подписания меморандумов с европейскими компаниями. Одна - из компаний стран Евросоюза, вторая – из Восточной Европы. Несмотря на политическую позицию руководства своих государств, представители европейских компаний приняли участие в работе Восточного экономического форума, чтобы договориться о развитии сотрудничества с Донецкой Народной Республикой", - сообщил Матиенко. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
газ, восточная европа, владивосток, ес, россия
Экономика, Газ, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, Владивосток, ЕС, РОССИЯ
18:00 05.09.2025
 
ДНР подписала меморандум о сотрудничестве с компаниями из ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Правительство Донецкой Народной Республики подписало меморандум о сотрудничестве с китайской компанией, работающей в сфере энергетики, также меморандумы о сотрудничестве с ДНР заключили две европейские компании, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Вадим Матиенко.
По словам Матиенко, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) правительство ДНР подписало три меморандума.
"Коллеги из китайской компании BEIJING ANORIA TECHNOLOGY LTD., работающей в сфере энергетики, уже готовы поставлять оборудование на территорию нашего региона, закупать необходимые им комплектующие у нас. Касательно подписания меморандумов с европейскими компаниями. Одна - из компаний стран Евросоюза, вторая – из Восточной Европы. Несмотря на политическую позицию руководства своих государств, представители европейских компаний приняли участие в работе Восточного экономического форума, чтобы договориться о развитии сотрудничества с Донецкой Народной Республикой", - сообщил Матиенко.
Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В ЕС примут решение о запрете импорта газа из России, заявили в ЕК
