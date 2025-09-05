https://1prime.ru/20250905/merts-861852825.html

Европа не играет в мире той роли, которую хотела бы, заявил Мерц

05.09.2025, ПРАЙМ

Европа не играет в мире той роли, которую хотела бы, заявил Мерц

Европа сейчас не играет в мире той роли, которую хотела бы, признал канцлер Германии Фридрих Мерц.

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Европа сейчас не играет в мире той роли, которую хотела бы, признал канцлер Германии Фридрих Мерц. "Что меня занимает и, я должен также признать, обременяет, так это тот факт, что мы сейчас как европейцы не играем в мире той роли, которую хотели и должны были бы играть, чтобы наши интересы были достаточно защищены", - заявил Мерц в интервью своей партии Христианско-демократический союз (ХДС), размещенном на ее YouTube-канале. Он указал на ограниченную возможность действий Европы и европейской части НАТО, в частности, в вопросе урегулирования конфликта на Украине. "Мы зависим от помощи американцев", - сказал канцлер. Кроме того, он отметил открытое взаимодействие Китая, Бразилии и других стран мира с Россией и возникновение "нового партнерства" в рамках "Шанхайского формата". По мнению немецкого лидера, усиление сплоченности Европы зависит от Германии, поэтому он пытается "соответствовать ожиданиям" в этой сфере. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

