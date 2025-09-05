https://1prime.ru/20250905/messendzher-861842951.html

в "Сбере" назвали Мax одним из самых безопасных способов общения в России

в "Сбере" назвали Мax одним из самых безопасных способов общения в России - 05.09.2025, ПРАЙМ

в "Сбере" назвали Мax одним из самых безопасных способов общения в России

Мессенджер Мax стал одним из наиболее безопасных способов общения в России, он эффективнее иностранных мессенджеров с точки зрения борьбы с мошенниками,... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T12:36+0300

2025-09-05T12:36+0300

2025-09-05T12:36+0300

банки

технологии

бизнес

владивосток

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860669707_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b555028569dd105db63b541a433d7ddd.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Мессенджер Мax стал одним из наиболее безопасных способов общения в России, он эффективнее иностранных мессенджеров с точки зрения борьбы с мошенниками, рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). "Если на технологическом уровне можно говорить о паритете с иностранными мессенджерами, то с точки зрения борьбы с мошенниками Мax на порядок эффективнее благодаря локализации", - сказал он. "Max за короткий срок стал одним из наиболее безопасных способов общения в России благодаря тому, что серверы и данные пользователей хранятся внутри страны", - добавил топ-менеджер. Кузнецов отметил, что защиту мессенджера Max обеспечивает в том числе и Сбербанк. "Совместно с VK мы внедряем технологии киберзащиты, чтобы обеспечить безопасное пространство для миллионов пользователей", - указал он. Топ-менеджер подчеркнул, что попытки мошенников действовать в нацмессенджере привели к тому, что они быстро попадают в поле зрения правоохранительных органов. "Уже есть случаи задержания. Несколько раз попавшись, мошенники предпочитают избегать общения в Мax, мы видим это как тренд", - подчеркнул Кузнецов. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250904/max--861777977.html

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, технологии, бизнес, владивосток, сбербанк