В Минпромторге оценили идею о винной полке - 05.09.2025
В Минпромторге оценили идею о винной полке
В Минпромторге оценили идею о винной полке
2025-09-05T03:28+0300
2025-09-05T03:28+0300
бизнес
россия
экономика
рф
владивосток
антон алиханов
минпромторг
бизнес, россия, рф, владивосток, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг
03:28 05.09.2025
 
В Минпромторге оценили идею о винной полке

Чекушов: введение 20% российского вина на полках будет стимулировать виноделие

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Введение 20-процентной доли российского вина на полках будет стимулировать виноградарство и виноделие страны, такое мнение выразил РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах ВЭФ-2025.
"В чем суть еще законопроекта о российской винной полке? В том, что мы стимулируем и виноградарство, и виноделие, и культуру потребления. И это целая же фактически экосистема. Это не про потребление российского вина, это не про алкоголь как таковой, это про развитие сельского хозяйства и такой вот очень культурной торговли", - сказал Чекушов.
Минпромторг в октябре прошлого года опубликовал законопроект, в котором предложил ввести обязательную долю российского вина в меню или винной карте в ресторанах, а также в торговых залах магазинов минимум в 20% от общего количества вин. Чекушов в четверг сообщил, что Минпромторг ожидает принятия законопроекта в осеннюю сессию, а в министерстве добавили, что действие российской полки в вине может начаться 1 марта 2026 года.
В ноябре председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что доля в 20% для российского вина на полках отечественных магазинов дискриминационна, при доле российского вина на рынке в 60% представленность в магазинах России стоит увеличить до 50%.
В декабре глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал РИА Новости, что министерство планирует включить в законопроект о минимальной обязательной доле российского вина в магазинах и ресторанах механизм поэтапного повышения этой доли.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
