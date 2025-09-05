https://1prime.ru/20250905/minpromtorg-861812122.html

Минпромторг назвал перспективное направление сотрудничества России и Индии

Минпромторг назвал перспективное направление сотрудничества России и Индии - 05.09.2025, ПРАЙМ

Минпромторг назвал перспективное направление сотрудничества России и Индии

Минпромторг РФ считает железнодорожное машиностроение перспективным направлением взаимодействия компаний России и Индии, сказал замглавы министерства Алексей... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T03:46+0300

2025-09-05T03:46+0300

2025-09-05T03:46+0300

бизнес

россия

экономика

индия

рф

владивосток

денис мантуров

минпромторг

трансмашхолдинг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861812122.jpg?1757033218

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ считает железнодорожное машиностроение перспективным направлением взаимодействия компаний России и Индии, сказал замглавы министерства Алексей Груздев в рамках бизнес-диалога "Россия - Индия" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025). "Из перспективных направлений мы видим железнодорожное машиностроение", — сказал он. "Мы говорим сегодня о комплексной программе сотрудничества с железнодорожным транспортом, модернизации действующих железнодорожных путей, создании новых, цифровизации, а также поставке подвижного состава", - пояснил чиновник. В конце августа первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках заседания межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству сообщал, что первые два опытных образца скоростного поезда, строящегося с участием России в Индии, будут изготовлены в 2026 году. Компания "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в консорциуме с индийской компанией Rail Vikas Nigam в 2023 году выиграла в Индии тендер на производство, поставку и техобслуживание пассажирских поездов на 6,5 миллиардов долларов. Речь идет о 120 поездах Vande Bharat для железных дорог Индии. Составы будут производиться на местном заводе. Ранее гендиректор ТМХ Кирилл Липа называл 2025 год плановым сроком поставок первых прототипов поездов. Затем, прошедшим летом, замгендиректора ТМХ Артем Леденев сообщил РИА Новости, что в связи с запросами заказчика на изменение технического задания сроки проекта были изменены: первые прототипы будут представлены в 2026 году, после чего начнется серийное производство. Новые сроки реализации проекта согласованы с заказчиком. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

индия

рф

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, индия, рф, владивосток, денис мантуров, минпромторг, трансмашхолдинг