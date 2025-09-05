Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05.09.2025
Минпромторг назвал перспективное направление сотрудничества России и Индии
Минпромторг назвал перспективное направление сотрудничества России и Индии
2025-09-05
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ считает железнодорожное машиностроение перспективным направлением взаимодействия компаний России и Индии, сказал замглавы министерства Алексей Груздев в рамках бизнес-диалога "Россия - Индия" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025). "Из перспективных направлений мы видим железнодорожное машиностроение", — сказал он. "Мы говорим сегодня о комплексной программе сотрудничества с железнодорожным транспортом, модернизации действующих железнодорожных путей, создании новых, цифровизации, а также поставке подвижного состава", - пояснил чиновник. В конце августа первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках заседания межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству сообщал, что первые два опытных образца скоростного поезда, строящегося с участием России в Индии, будут изготовлены в 2026 году. Компания "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в консорциуме с индийской компанией Rail Vikas Nigam в 2023 году выиграла в Индии тендер на производство, поставку и техобслуживание пассажирских поездов на 6,5 миллиардов долларов. Речь идет о 120 поездах Vande Bharat для железных дорог Индии. Составы будут производиться на местном заводе. Ранее гендиректор ТМХ Кирилл Липа называл 2025 год плановым сроком поставок первых прототипов поездов. Затем, прошедшим летом, замгендиректора ТМХ Артем Леденев сообщил РИА Новости, что в связи с запросами заказчика на изменение технического задания сроки проекта были изменены: первые прототипы будут представлены в 2026 году, после чего начнется серийное производство. Новые сроки реализации проекта согласованы с заказчиком. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Минпромторг назвал перспективное направление сотрудничества России и Индии

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ считает железнодорожное машиностроение перспективным направлением взаимодействия компаний России и Индии, сказал замглавы министерства Алексей Груздев в рамках бизнес-диалога "Россия - Индия" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).
"Из перспективных направлений мы видим железнодорожное машиностроение", — сказал он.
"Мы говорим сегодня о комплексной программе сотрудничества с железнодорожным транспортом, модернизации действующих железнодорожных путей, создании новых, цифровизации, а также поставке подвижного состава", - пояснил чиновник.
В конце августа первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках заседания межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству сообщал, что первые два опытных образца скоростного поезда, строящегося с участием России в Индии, будут изготовлены в 2026 году.
Компания "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в консорциуме с индийской компанией Rail Vikas Nigam в 2023 году выиграла в Индии тендер на производство, поставку и техобслуживание пассажирских поездов на 6,5 миллиардов долларов.
Речь идет о 120 поездах Vande Bharat для железных дорог Индии. Составы будут производиться на местном заводе. Ранее гендиректор ТМХ Кирилл Липа называл 2025 год плановым сроком поставок первых прототипов поездов.
Затем, прошедшим летом, замгендиректора ТМХ Артем Леденев сообщил РИА Новости, что в связи с запросами заказчика на изменение технического задания сроки проекта были изменены: первые прототипы будут представлены в 2026 году, после чего начнется серийное производство. Новые сроки реализации проекта согласованы с заказчиком.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Заголовок открываемого материала