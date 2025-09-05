https://1prime.ru/20250905/minpromtorg-861812420.html

Минпромторг оценил сотрудничество России и Индии в гражданском авиастроении

Минпромторг оценил сотрудничество России и Индии в гражданском авиастроении

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ видит хорошее взаимодополнение России и Индии в сфере гражданского авиастроения и считает, что сотрудничество в этом направлении может получить "новое дыхание", сказал замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в рамках бизнес-диалога "Россия-Индия" на ВЭФ-2025. "Новое дыхание может получить сотрудничество в сфере гражданского авиастроения. Вы знаете, что в России предприняты масштабные усилия по созданию новых авиатранспортных средств, двигателестроение. И в Индии реализуются схожие программы, поэтому здесь мы видим также очень хорошее взаимодополнение", — сказал он. В конце августа первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках 26-го заседания межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству отмечал, что России и Индии надо наращивать партнёрство в отраслях с успешным опытом сотрудничества, в частности, в химической промышленности, металлургии и транспортном машиностроении. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

