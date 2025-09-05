Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минпромторге рассказали о тренде на снижение параллельного импорта - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/minpromtorg-861815576.html
В Минпромторге рассказали о тренде на снижение параллельного импорта
В Минпромторге рассказали о тренде на снижение параллельного импорта - 05.09.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о тренде на снижение параллельного импорта
Объем параллельного импорта за последние два месяца текущего года составил всего 1,5 и 1,4 миллиарда долларов соответственно, при этом ранее показатель был... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T05:15+0300
2025-09-05T05:15+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
владивосток
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861815576.jpg?1757038533
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Объем параллельного импорта за последние два месяца текущего года составил всего 1,5 и 1,4 миллиарда долларов соответственно, при этом ранее показатель был значительно больше, и тренд на снижение объема параллельного импорта стал устойчивым, сказал журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "Настолько устойчивый тренд по снижению объемов поставки продукции в рамках механизма параллельного импорта, что он своей стабильностью немножко стал неожиданным для меня. За последние два месяца это 1,5-1,4 миллиарда долларов. Если вы помните, у нас было 2,5 миллиарда долларов средний объем по месяцу. Поэтому тренд очень устойчивый. Я думаю, что он продолжится", - заявил он. "И в связи с этим, конечно, у нас нет никакого стимула увеличивать номенклатуру по параллельному импорту", — заключил Чекушов. Ранее Чекушов отмечал, что объем ввезенных в страну товаров с помощью механизма параллельного импорта за май составил 2,3 миллиарда долларов, при этом ранее пик ежемесячного его объема был в три раза больше. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году после "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
рф
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, владивосток, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Владивосток, Минпромторг
05:15 05.09.2025
 
В Минпромторге рассказали о тренде на снижение параллельного импорта

Замглавы Минпромторга Чекушов: тренд на снижение параллельного импорта стал устойчивым

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Объем параллельного импорта за последние два месяца текущего года составил всего 1,5 и 1,4 миллиарда долларов соответственно, при этом ранее показатель был значительно больше, и тренд на снижение объема параллельного импорта стал устойчивым, сказал журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
"Настолько устойчивый тренд по снижению объемов поставки продукции в рамках механизма параллельного импорта, что он своей стабильностью немножко стал неожиданным для меня. За последние два месяца это 1,5-1,4 миллиарда долларов. Если вы помните, у нас было 2,5 миллиарда долларов средний объем по месяцу. Поэтому тренд очень устойчивый. Я думаю, что он продолжится", - заявил он.
"И в связи с этим, конечно, у нас нет никакого стимула увеличивать номенклатуру по параллельному импорту", — заключил Чекушов.
Ранее Чекушов отмечал, что объем ввезенных в страну товаров с помощью механизма параллельного импорта за май составил 2,3 миллиарда долларов, при этом ранее пик ежемесячного его объема был в три раза больше.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году после "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФВладивостокМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала