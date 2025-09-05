https://1prime.ru/20250905/minpromtorg-861815576.html
В Минпромторге рассказали о тренде на снижение параллельного импорта
В Минпромторге рассказали о тренде на снижение параллельного импорта - 05.09.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о тренде на снижение параллельного импорта
Объем параллельного импорта за последние два месяца текущего года составил всего 1,5 и 1,4 миллиарда долларов соответственно, при этом ранее показатель был... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T05:15+0300
2025-09-05T05:15+0300
2025-09-05T05:15+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
владивосток
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861815576.jpg?1757038533
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Объем параллельного импорта за последние два месяца текущего года составил всего 1,5 и 1,4 миллиарда долларов соответственно, при этом ранее показатель был значительно больше, и тренд на снижение объема параллельного импорта стал устойчивым, сказал журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
"Настолько устойчивый тренд по снижению объемов поставки продукции в рамках механизма параллельного импорта, что он своей стабильностью немножко стал неожиданным для меня. За последние два месяца это 1,5-1,4 миллиарда долларов. Если вы помните, у нас было 2,5 миллиарда долларов средний объем по месяцу. Поэтому тренд очень устойчивый. Я думаю, что он продолжится", - заявил он.
"И в связи с этим, конечно, у нас нет никакого стимула увеличивать номенклатуру по параллельному импорту", — заключил Чекушов.
Ранее Чекушов отмечал, что объем ввезенных в страну товаров с помощью механизма параллельного импорта за май составил 2,3 миллиарда долларов, при этом ранее пик ежемесячного его объема был в три раза больше.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году после "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
рф
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, владивосток, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Владивосток, Минпромторг
В Минпромторге рассказали о тренде на снижение параллельного импорта
Замглавы Минпромторга Чекушов: тренд на снижение параллельного импорта стал устойчивым
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Объем параллельного импорта за последние два месяца текущего года составил всего 1,5 и 1,4 миллиарда долларов соответственно, при этом ранее показатель был значительно больше, и тренд на снижение объема параллельного импорта стал устойчивым, сказал журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
"Настолько устойчивый тренд по снижению объемов поставки продукции в рамках механизма параллельного импорта, что он своей стабильностью немножко стал неожиданным для меня. За последние два месяца это 1,5-1,4 миллиарда долларов. Если вы помните, у нас было 2,5 миллиарда долларов средний объем по месяцу. Поэтому тренд очень устойчивый. Я думаю, что он продолжится", - заявил он.
"И в связи с этим, конечно, у нас нет никакого стимула увеличивать номенклатуру по параллельному импорту", — заключил Чекушов.
Ранее Чекушов отмечал, что объем ввезенных в страну товаров с помощью механизма параллельного импорта за май составил 2,3 миллиарда долларов, при этом ранее пик ежемесячного его объема был в три раза больше.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году после "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.