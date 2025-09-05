https://1prime.ru/20250905/minpromtorg-861818535.html
В Минпромторге рассказали о росте выпуска редких и редкоземельных металлов
В Минпромторге рассказали о росте выпуска редких и редкоземельных металлов - 05.09.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о росте выпуска редких и редкоземельных металлов
Добавлены подробности (третьим и четвёртым абзацами). | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T06:52+0300
2025-09-05T06:52+0300
2025-09-05T06:52+0300
экономика
россия
промышленность
рф
владивосток
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861818535.jpg?1757044375
Добавлены подробности (третьим и четвёртым абзацами).
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Рост выпуска продукции редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в России к 2030 году ожидается до 100 миллиардов рублей в год с 29 миллиардов в рамках федерального соответствующего федерального проекта, следует из презентации Минпромторга на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Федеральный проект "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов"… Объем выпуска продукции РМ и РЗМ к 2030 году… Увеличение объема выпуска продукции редких и редкоземельных металлов от 29 до 100 миллиардов рублей", - говорится в презентации, которую представил замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Константин Федоров.
В частности, к 2030 году "выпуск металлов крупнотоннажного производства" (лития, вольфрама, титана, циркония, молибдена, ниобия, оксидов редкоземельных металлов легкой группы) составит 50 тысяч тонн, а "малотоннажного производства" (тантала, бериллия, гафния, индия, галлия, рения, оксидов среднетяжелых редкоземельных металлов) - 80 тонн.
Снижение доли импорта сырья и материалов из редких и редкоземельных металлов в объеме потребления оценивается в 48%.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
рф
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, рф, владивосток, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Владивосток, Минпромторг
В Минпромторге рассказали о росте выпуска редких и редкоземельных металлов
В Минпромторге рассказали о росте выпуска продукции редких и редкоземельных металлов
Добавлены подробности (третьим и четвёртым абзацами).
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Рост выпуска продукции редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в России к 2030 году ожидается до 100 миллиардов рублей в год с 29 миллиардов в рамках федерального соответствующего федерального проекта, следует из презентации Минпромторга на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Федеральный проект "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов"… Объем выпуска продукции РМ и РЗМ к 2030 году… Увеличение объема выпуска продукции редких и редкоземельных металлов от 29 до 100 миллиардов рублей", - говорится в презентации, которую представил замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Константин Федоров.
В частности, к 2030 году "выпуск металлов крупнотоннажного производства" (лития, вольфрама, титана, циркония, молибдена, ниобия, оксидов редкоземельных металлов легкой группы) составит 50 тысяч тонн, а "малотоннажного производства" (тантала, бериллия, гафния, индия, галлия, рения, оксидов среднетяжелых редкоземельных металлов) - 80 тонн.
Снижение доли импорта сырья и материалов из редких и редкоземельных металлов в объеме потребления оценивается в 48%.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.