https://1prime.ru/20250905/minselkhoz-861836662.html

Россия собрала уже 100 миллионов тонн зерна нового урожая

Россия собрала уже 100 миллионов тонн зерна нового урожая - 05.09.2025, ПРАЙМ

Россия собрала уже 100 миллионов тонн зерна нового урожая

Россия собрала уже 100 миллионов тонн зерна с начала уборочной кампании, обмолочено 65% посевных площадей, сообщил Минсельхоз РФ. | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T10:32+0300

2025-09-05T10:32+0300

2025-09-05T10:33+0300

сельское хозяйство

россия

рф

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861836496_0:138:3148:1909_1920x0_80_0_0_393a083c4dd177bd228cc95e95c91d77.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Россия собрала уже 100 миллионов тонн зерна с начала уборочной кампании, обмолочено 65% посевных площадей, сообщил Минсельхоз РФ. "В России собрано 100 миллионов тонн зерна нового урожая. На сегодняшний день обмолочено примерно 30 миллионов гектаров, или 65% всех площадей - это на 7 миллионов тонн больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Минсельхоз отметил, что урожайность в среднем выросла на 12% и составила 33,7 центнера с гектара. Урожайность пшеницы выросла на 10%, а ячменя - на 17%. Среди лидеров по урожайности находятся Калининградская область с показателем в 70 центнеров с гектара, Республика Адыгея - с 58 центнерами и Брянская область - 53,7 центнера с гектара. В Минсельхозе также добавили, что идет активная уборка других культур: собрано почти 1,3 миллиона тонн картофеля и 1,6 миллиона тонн овощей открытого грунта. "Набирает обороты озимый сев: аграрии Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов засеяли около 2,4 миллиона гектаров", - резюмируется в сообщении. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам АПК в августе говорил, что Россия сохраняет прогноз по сбору урожая зерна на 2025 год в 135 миллионов тонн, темпы уборки и урожайность опережают прошлогодний уровень.

https://1prime.ru/20250902/zerno-861664124.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, рф, минсельхоз