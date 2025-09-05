https://1prime.ru/20250905/minselkhoz-861836662.html
Россия собрала уже 100 миллионов тонн зерна нового урожая
Россия собрала уже 100 миллионов тонн зерна нового урожая
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Россия собрала уже 100 миллионов тонн зерна с начала уборочной кампании, обмолочено 65% посевных площадей, сообщил Минсельхоз РФ. "В России собрано 100 миллионов тонн зерна нового урожая. На сегодняшний день обмолочено примерно 30 миллионов гектаров, или 65% всех площадей - это на 7 миллионов тонн больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Минсельхоз отметил, что урожайность в среднем выросла на 12% и составила 33,7 центнера с гектара. Урожайность пшеницы выросла на 10%, а ячменя - на 17%. Среди лидеров по урожайности находятся Калининградская область с показателем в 70 центнеров с гектара, Республика Адыгея - с 58 центнерами и Брянская область - 53,7 центнера с гектара. В Минсельхозе также добавили, что идет активная уборка других культур: собрано почти 1,3 миллиона тонн картофеля и 1,6 миллиона тонн овощей открытого грунта. "Набирает обороты озимый сев: аграрии Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов засеяли около 2,4 миллиона гектаров", - резюмируется в сообщении. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам АПК в августе говорил, что Россия сохраняет прогноз по сбору урожая зерна на 2025 год в 135 миллионов тонн, темпы уборки и урожайность опережают прошлогодний уровень.
