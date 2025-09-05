Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250905/minselkhoz-861836662.html
2025-09-05T10:32+0300
2025-09-05T10:33+0300
10:32 05.09.2025 (обновлено: 10:33 05.09.2025)
 
Россия собрала уже 100 миллионов тонн зерна нового урожая

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Россия собрала уже 100 миллионов тонн зерна с начала уборочной кампании, обмолочено 65% посевных площадей, сообщил Минсельхоз РФ.
"В России собрано 100 миллионов тонн зерна нового урожая. На сегодняшний день обмолочено примерно 30 миллионов гектаров, или 65% всех площадей - это на 7 миллионов тонн больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Минсельхоз отметил, что урожайность в среднем выросла на 12% и составила 33,7 центнера с гектара. Урожайность пшеницы выросла на 10%, а ячменя - на 17%. Среди лидеров по урожайности находятся Калининградская область с показателем в 70 центнеров с гектара, Республика Адыгея - с 58 центнерами и Брянская область - 53,7 центнера с гектара.
В Минсельхозе также добавили, что идет активная уборка других культур: собрано почти 1,3 миллиона тонн картофеля и 1,6 миллиона тонн овощей открытого грунта.
"Набирает обороты озимый сев: аграрии Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов засеяли около 2,4 миллиона гектаров", - резюмируется в сообщении.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам АПК в августе говорил, что Россия сохраняет прогноз по сбору урожая зерна на 2025 год в 135 миллионов тонн, темпы уборки и урожайность опережают прошлогодний уровень.
Россия с начала года поставила в Китай 2,9 млн тонн зерна, сообщил РСХН
2 сентября, 17:29
 
