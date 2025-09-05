https://1prime.ru/20250905/mintrans-861813606.html

Минтранс рассматривает создание двух новых ж/д линий в Китай

Минтранс рассматривает создание двух новых ж/д линий в Китай - 05.09.2025, ПРАЙМ

Минтранс рассматривает создание двух новых ж/д линий в Китай

Минтранс России вместе с инвесторами и Китаем активно рассматривает создание двух новых железнодорожных линий в Китай в Забайкалье и Амурской области, заявил... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T04:32+0300

2025-09-05T04:32+0300

2025-09-05T04:32+0300

россия

бизнес

экономика

китай

амурская область

забайкалье

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861813606.jpg?1757035967

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Минтранс России вместе с инвесторами и Китаем активно рассматривает создание двух новых железнодорожных линий в Китай в Забайкалье и Амурской области, заявил первый замглавы министерства Валентин Иванов. О проработке вариантов двух новых железнодорожных линий с погранпереходами российско-китайских участков Джалинда - Мохэ в Амурской области и Приаргунск - Хайлар в Забайкальском крае он сообщал еще в ноябре 2022 года. "Две железнодорожные новые линии в Китай активно сейчас вместе с инвесторами и с китайской стороной рассматриваем. Это в Забайкалье Приаргунск - Хайлар, в Амурской области это Джалинда - Мохэ, новая железнодорожная ветка", - рассказал Иванов в пятницу в ходе сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Эти новые линии, пояснил он, позволят еще увеличить объемы железнодорожных перевозок, с учетом роста отправок по Восточному полигону. В середине января 2024 года председатель совета директоров группы компаний "Бамтоннельстрой-Мост" Руслан Байсаров сообщал, что компания начала проектирование и строительство нового железнодорожного мостового перехода между Россией и Китаем – Джалинда – Мохэ. Эту информацию он озвучивал на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

китай

амурская область

забайкалье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, китай, амурская область, забайкалье, владимир путин