Минтранс рассматривает создание двух новых ж/д линий в Китай - 05.09.2025
Минтранс рассматривает создание двух новых ж/д линий в Китай
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Минтранс России вместе с инвесторами и Китаем активно рассматривает создание двух новых железнодорожных линий в Китай в Забайкалье и Амурской области, заявил первый замглавы министерства Валентин Иванов. О проработке вариантов двух новых железнодорожных линий с погранпереходами российско-китайских участков Джалинда - Мохэ в Амурской области и Приаргунск - Хайлар в Забайкальском крае он сообщал еще в ноябре 2022 года. "Две железнодорожные новые линии в Китай активно сейчас вместе с инвесторами и с китайской стороной рассматриваем. Это в Забайкалье Приаргунск - Хайлар, в Амурской области это Джалинда - Мохэ, новая железнодорожная ветка", - рассказал Иванов в пятницу в ходе сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Эти новые линии, пояснил он, позволят еще увеличить объемы железнодорожных перевозок, с учетом роста отправок по Восточному полигону. В середине января 2024 года председатель совета директоров группы компаний "Бамтоннельстрой-Мост" Руслан Байсаров сообщал, что компания начала проектирование и строительство нового железнодорожного мостового перехода между Россией и Китаем – Джалинда – Мохэ. Эту информацию он озвучивал на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
04:32 05.09.2025
 
Минтранс рассматривает создание двух новых ж/д линий в Китай

Минтранс рассматривает создание двух новых ж/д линий в Китай в Забайкалье и Приамурье

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Минтранс России вместе с инвесторами и Китаем активно рассматривает создание двух новых железнодорожных линий в Китай в Забайкалье и Амурской области, заявил первый замглавы министерства Валентин Иванов.
О проработке вариантов двух новых железнодорожных линий с погранпереходами российско-китайских участков Джалинда - Мохэ в Амурской области и Приаргунск - Хайлар в Забайкальском крае он сообщал еще в ноябре 2022 года.
"Две железнодорожные новые линии в Китай активно сейчас вместе с инвесторами и с китайской стороной рассматриваем. Это в Забайкалье Приаргунск - Хайлар, в Амурской области это Джалинда - Мохэ, новая железнодорожная ветка", - рассказал Иванов в пятницу в ходе сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Эти новые линии, пояснил он, позволят еще увеличить объемы железнодорожных перевозок, с учетом роста отправок по Восточному полигону.
В середине января 2024 года председатель совета директоров группы компаний "Бамтоннельстрой-Мост" Руслан Байсаров сообщал, что компания начала проектирование и строительство нового железнодорожного мостового перехода между Россией и Китаем – Джалинда – Мохэ. Эту информацию он озвучивал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
