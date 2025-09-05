https://1prime.ru/20250905/mintrans-861819415.html
Минтранс и Генпрокуратура проверят нормативную базу в сфере транспорта
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Минтранс РФ совместно с Генпрокуратурой посмотрит нормативную базу в области транспорта, в случае наличия бюрократических ограничений для бизнеса - быстро их снимет, однако безопасность останется приоритетом у ведомства, заявил журналистам глава Минтранса РФ Андрей Никитин на ВЭФ-2025.
Накануне генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса на полях ВЭФ на процедуры согласования, связанные с использованием дорог.
"Во-первых, мы всегда содействуем Генпрокуратуре. Во-вторых, так или иначе Генпрокуратура по разным аспектам проверяет деятельность транспортной отрасли всегда… Безусловно, мы вместе с коллегами из Генпрокуратуры посмотрим нормативную базу, если есть какие-то бюрократические ограничения, мы их достаточно быстро снимем. Но между денег заработать и безопасностью мы всегда будем выбирать безопасность", - сказал Никитин.
Он добавил, что в случае вопросов у бизнеса Минтранс постарается на них ответить.
"Знаете, они кому-то кажутся чрезмерными, а кто-то говорит о том, что страдает безопасность. Кто-то говорит, что ему нужен съезд к ларьку, а кто-то говорит, что эти съезды повышают смертность на дорогах. Эти вещи всегда надо в балансе смотреть. И я абсолютно нормально отношусь к таким вопросам и запросам", - добавил министр.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
