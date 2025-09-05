Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минвостокразвития отметило усиление взаимодействия с Китаем в 2025 году - 05.09.2025, ПРАЙМ
Минвостокразвития отметило усиление взаимодействия с Китаем в 2025 году
2025-09-05T05:12+0300
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Минвостокразвития отмечает усиление взаимодействия с КНР в 2025 году, ведомство делает ставку на решение российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина в части безвизового режима, заявил на ВЭФ заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев. По словам замминистра, текущий год отмечен взаимными визитами глав государств. В 2025 году подписано много совместных документов, проведено большое количество встреч, рабочих групп. "Ежегодно взаимодействие нарастало. Две тысячи двадцать пятый год - это юбилейный год и у нас, и у дружественного нам народа в Великой Отечественной войне. Поэтому он ознаменован кратным приростом взаимодействия. Ну и мы делаем большую ставку на решение глав в части безвизового режима", - рассказал Алтабаев в рамках бизнес-диалога "Россия – Китай". Замминистра отметил, что буквально на днях произошла одна из основных точек взаимодействия России и Китая. Главы государств подписали меморандум о взаимодействии в сфере сельского хозяйства. "Мы договорились с коллегами, что в ноябре встречаемся на территории Китая и уже обсуждаем прикладные шаги следующие до конца года. И задача на межправкомиссии в следующем году подписать уже межправсоглашение о реализации проектов в рамках международного ТОР. Пока у нас в работе пять инвестпроектов и три субъекта. Это Амурская область, Приморский край и Хабаровский край. Большая точка взаимодействия у нас по культурному и туристическому взаимодействию. Это остров Большой Уссурийский. Подписана главами концепция совместно с министерством коммерции Китая. И приступаем уже к непосредственной реализации. Приступили уже. Затем начнем проектирование", - отметил Алтабаев. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
