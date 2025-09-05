В Мьянме заявили о создании условий для лидерства России, Китая и Индии

https://1prime.ru/20250905/mjanma-861818743.html

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Западные санкции и долларовая политика создают неопределенности во всем мире, и это, в свою очередь, создает условия для лидерства России, Китая и Индии, заявил в пятницу министр финансов и доходов Мьянмы Кан Зо на сессии Восточного экономического форума "Глобальный Юг и Восток: кто возглавит новую экономику роста". "Использование (Западом – ред.) таких силовых элементов экономической политики, как санкции и "политика доллара", создают неопределенности во многих регионах мира. Это открывает дверь для новых сил, и такие страны, как Россия, Китай и Индия, уже стали настоящими двигателями мирового роста", - сказал он. "Мы увидели такие новые стратегические институты, как БРИКС, развитие новых банков, а также Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, который предлагает новые инвестиционные коридоры на региональном и глобальном уровнях", - добавил глава минфина Мьянмы. Он отметил, что в наши дни мир окончательно перестал быть однополярным, произошла перебалансировка, которая, по его словам, началась с 2020 года, и в которой сыграли значительную роль пандемия коронавирусной инфекции и геополитические конфликты. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

2025

