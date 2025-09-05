Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АСИ и Минпромторг разработают модель единого экспортного окна - 05.09.2025, ПРАЙМ
АСИ и Минпромторг разработают модель единого экспортного окна
Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минпромторгом РФ разрабатывают новую модель - "единое экспортное окно" для компаний технологического... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T15:01+0300
2025-09-05T15:02+0300
экономика
россия
индия
дальний восток
агентство стратегических инициатив
минпромторг
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минпромторгом РФ разрабатывают новую модель - "единое экспортное окно" для компаний технологического лидерства, которая в том числе поможет наладить эффективный диалог с зарубежными странами, сообщил директор направления АСИ "Молодые профессионалы" Александр Вайно на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Мы активно работаем с коллегами из Минпромторга и компании "Яков и партнеры" над формированием новой методологии - "единого экспортного окна" для компаний технологического лидерства, задействованных в несырьевом неэнергетическом экспорте. Наша цель - не только увеличение экспортного потенциала, но и использование инструментов "мягкой силы" и налаживание эффективного диалога. У наших зарубежных партнеров большой спрос на российские технологии, особенно в финтехе, промышленности и развитии беспилотных систем", - цитирует Вайно пресс-служба АСИ. По его словам, на Дальнем Востоке работает ряд компаний, которые формируют центр компетенций по экспорту в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. "Следующий этап после общей координации всех участников поддержки технологического экспорта - формирование дорожных карт, здесь горизонт уходит за 2030 год, так как нам важно… формировать долгосрочную экосистему поддержки российских технологических компаний", - отметил Вайно. В АСИ уточнили, что пилотным направлением для апробации новой модели выбрана Индия. "Единое экспортное окно" поможет увеличить поставки промышленных товаров и технологических решений в Индию на 6 миллиардов долларов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
индия
дальний восток
россия, индия, дальний восток, агентство стратегических инициатив, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Дальний Восток, Агентство стратегических инициатив, Минпромторг
15:01 05.09.2025 (обновлено: 15:02 05.09.2025)
 
АСИ и Минпромторг разработают модель единого экспортного окна

АСИ с Минпромторгом разработают единое экспортное окно для техкомпаний

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
ЭкономикаРОССИЯИНДИЯДальний ВостокАгентство стратегических инициативМинпромторг
 
 
