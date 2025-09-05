https://1prime.ru/20250905/mnpromtorg-861853197.html

АСИ и Минпромторг разработают модель единого экспортного окна

АСИ и Минпромторг разработают модель единого экспортного окна - 05.09.2025, ПРАЙМ

АСИ и Минпромторг разработают модель единого экспортного окна

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минпромторгом РФ разрабатывают новую модель - "единое экспортное окно" для компаний технологического... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T15:01+0300

2025-09-05T15:01+0300

2025-09-05T15:02+0300

экономика

россия

индия

дальний восток

агентство стратегических инициатив

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/24/841442464_0:451:2837:2047_1920x0_80_0_0_fa23c11ce80117650ccd88d158e243d1.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Минпромторгом РФ разрабатывают новую модель - "единое экспортное окно" для компаний технологического лидерства, которая в том числе поможет наладить эффективный диалог с зарубежными странами, сообщил директор направления АСИ "Молодые профессионалы" Александр Вайно на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Мы активно работаем с коллегами из Минпромторга и компании "Яков и партнеры" над формированием новой методологии - "единого экспортного окна" для компаний технологического лидерства, задействованных в несырьевом неэнергетическом экспорте. Наша цель - не только увеличение экспортного потенциала, но и использование инструментов "мягкой силы" и налаживание эффективного диалога. У наших зарубежных партнеров большой спрос на российские технологии, особенно в финтехе, промышленности и развитии беспилотных систем", - цитирует Вайно пресс-служба АСИ. По его словам, на Дальнем Востоке работает ряд компаний, которые формируют центр компетенций по экспорту в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. "Следующий этап после общей координации всех участников поддержки технологического экспорта - формирование дорожных карт, здесь горизонт уходит за 2030 год, так как нам важно… формировать долгосрочную экосистему поддержки российских технологических компаний", - отметил Вайно. В АСИ уточнили, что пилотным направлением для апробации новой модели выбрана Индия. "Единое экспортное окно" поможет увеличить поставки промышленных товаров и технологических решений в Индию на 6 миллиардов долларов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250904/onlayn-torgovlya-861802864.html

индия

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, дальний восток, агентство стратегических инициатив, минпромторг