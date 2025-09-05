https://1prime.ru/20250905/mongoliya-861826123.html
Премьер Монголии пообещал поддержку в создании "Силы Сибири — 2"
экономика
монголия
владивосток
газопровод "сила сибири"
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен-ПРАЙМ. Премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар на ВЭФ заявил, что правительство будет оказывать всестороннюю поддержку в создании "Силы Сибири — 2". "Хочу с ответственностью заявить с этой трибуны о намерении правительства Монголии оказывать всестороннюю поддержку для реализации данного мегапроекта", - отметил он, говоря о "Силе Сибири — 2", в ходе пленарной сессии. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
