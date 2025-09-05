Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Монголии пообещал поддержку в создании "Силы Сибири — 2" - 05.09.2025, ПРАЙМ
Премьер Монголии пообещал поддержку в создании "Силы Сибири — 2"
Премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар на ВЭФ заявил, что правительство будет оказывать всестороннюю поддержку в создании "Силы Сибири — 2". | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T08:57+0300
2025-09-05T08:57+0300
экономика
монголия
владивосток
газопровод "сила сибири"
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен-ПРАЙМ. Премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар на ВЭФ заявил, что правительство будет оказывать всестороннюю поддержку в создании "Силы Сибири — 2". "Хочу с ответственностью заявить с этой трибуны о намерении правительства Монголии оказывать всестороннюю поддержку для реализации данного мегапроекта", - отметил он, говоря о "Силе Сибири — 2", в ходе пленарной сессии. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
монголия, владивосток, газопровод "сила сибири"
Экономика, МОНГОЛИЯ, Владивосток, Газопровод "Сила Сибири"
08:57 05.09.2025
 
Премьер Монголии пообещал поддержку в создании "Силы Сибири — 2"

Занданшатар: Монголия будет оказывать поддержку в создании "Силы Сибири — 2"

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкПремьер-министра Монголии Гомбожавын Занданшатар на пленарной сессии Восточного экономического форума
Премьер-министра Монголии Гомбожавын Занданшатар на пленарной сессии Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен-ПРАЙМ. Премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар на ВЭФ заявил, что правительство будет оказывать всестороннюю поддержку в создании "Силы Сибири — 2".
"Хочу с ответственностью заявить с этой трибуны о намерении правительства Монголии оказывать всестороннюю поддержку для реализации данного мегапроекта", - отметил он, говоря о "Силе Сибири — 2", в ходе пленарной сессии.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Премьер Монголии назвал "Силу Сибири — 2" грандиозным проектом
Вчера, 18:01
 
ЭкономикаМОНГОЛИЯВладивостокГазопровод "Сила Сибири"
 
 
