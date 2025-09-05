https://1prime.ru/20250905/mtor-861812835.html
Инвесторы начнут заходить в МТОР на Дальнем Востоке в 2023 году
Инвесторы начнут заходить в МТОР на Дальнем Востоке в 2023 году - 05.09.2025
Инвесторы начнут заходить в МТОР на Дальнем Востоке в 2023 году
Инвесторы начнут уже в следующем году заходить в международные территории опережающего развития (МТОР), которые будут создаваться на Дальнем Востоке, сообщил... | 05.09.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Инвесторы начнут уже в следующем году заходить в международные территории опережающего развития (МТОР), которые будут создаваться на Дальнем Востоке, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Уже сегодня у нас порядка десяти (инвестиционных - ред.) проектов в проработке, на первой площадке (будущей МТОР - ред.) в Амурской области началась стройка, в следующем году уже начнут выходить реальные инвесторы", - сказал Чекунков на сессии ВЭФ-2025 "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса".
В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовые основы для создания и функционирования международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке. Резидентом МТОР сможет стать новое российское юрлицо, в том числе созданное с участием иностранных граждан и юрлиц, которое зарегистрировано на этой территории, заключило соглашение об осуществлении деятельности на ней и включено в реестр таких резидентов.
В течение 15 лет с даты включения в реестр резидентов любой территории опережающего развития таким лицам гарантируется неухудшение условий их деятельности. Но эта норма будет распространяться лишь на тех, кто заключил соглашение после вступления закона в силу. Инвестпроекты резидентов МТОР должны будут предусматривать капитальные вложения в объеме не менее 500 миллионов рублей и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью или выполнение работ (оказание услуг), виды которых определит правительство РФ.
Причем такой проект должен быть согласован с президиумом правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. А информация о согласовании инвестпроекта с капвложениями свыше 10 миллиардов рублей должна будет направляться управляющей компанией МТОР в Минфин России. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Глава Минвостокразвития Чекунков: инвесторы начнут заходить в МТОР на Дальнем Востоке
