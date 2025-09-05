Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД предупредило о схеме мошенников "фейк-босс"
МВД предупредило о схеме мошенников "фейк-босс"
МВД предупредило о схеме мошенников "фейк-босс"
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Картинка с "материалами проверки" регулярно используется мошенниками в схеме "фейк-босс" для создания психологического давления, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Чаще всего от имени руководителей они пишут гражданам, предупреждая о "скором важном разговоре с правоохранительными органами". Дальше в ход идет легенда о проверке секретности и выявленных контактах с иностранной разведкой, в подтверждение чего отправляется картинка с "материалами проверки", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что картинка регулярно используется мошенниками в различных вариациях схемы "фейк-босс", когда жертве звонит соответствующий по статусу человек для оказания психологического давления. В управлении отметили, что элементарные требования секретности и здравого смысла полностью исключают ситуацию, когда настоящий сотрудник пришлет гражданину подобное фото.
общество , россия, мвд
Мошенничество, Общество , РОССИЯ, МВД
10:20 05.09.2025 (обновлено: 10:22 05.09.2025)
 
МВД предупредило о схеме мошенников "фейк-босс"

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Картинка с "материалами проверки" регулярно используется мошенниками в схеме "фейк-босс" для создания психологического давления, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Чаще всего от имени руководителей они пишут гражданам, предупреждая о "скором важном разговоре с правоохранительными органами". Дальше в ход идет легенда о проверке секретности и выявленных контактах с иностранной разведкой, в подтверждение чего отправляется картинка с "материалами проверки", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что картинка регулярно используется мошенниками в различных вариациях схемы "фейк-босс", когда жертве звонит соответствующий по статусу человек для оказания психологического давления.
В управлении отметили, что элементарные требования секретности и здравого смысла полностью исключают ситуацию, когда настоящий сотрудник пришлет гражданину подобное фото.
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
В МВД рассказали, как мошенники захватывают внимание жертвы
2 сентября, 14:10
 
МошенничествоОбществоРОССИЯМВД
 
 
Заголовок открываемого материала