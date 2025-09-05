https://1prime.ru/20250905/mvd-861834955.html
МВД предупредило о схеме мошенников "фейк-босс"
МВД предупредило о схеме мошенников "фейк-босс"
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Картинка с "материалами проверки" регулярно используется мошенниками в схеме "фейк-босс" для создания психологического давления, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Чаще всего от имени руководителей они пишут гражданам, предупреждая о "скором важном разговоре с правоохранительными органами". Дальше в ход идет легенда о проверке секретности и выявленных контактах с иностранной разведкой, в подтверждение чего отправляется картинка с "материалами проверки", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что картинка регулярно используется мошенниками в различных вариациях схемы "фейк-босс", когда жертве звонит соответствующий по статусу человек для оказания психологического давления. В управлении отметили, что элементарные требования секретности и здравого смысла полностью исключают ситуацию, когда настоящий сотрудник пришлет гражданину подобное фото.
