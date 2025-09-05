https://1prime.ru/20250905/nato-861853674.html
Запад в гарантиях безопасности для Киева не хочет упоминать НАТО, пишут СМИ
Запад в гарантиях безопасности для Киева не хочет упоминать НАТО, пишут СМИ - 05.09.2025, ПРАЙМ
Запад в гарантиях безопасности для Киева не хочет упоминать НАТО, пишут СМИ
Россия должна одобрить западный план по гарантиям безопасности для Украины, поэтому его составители прилагают все усилия, чтобы не упоминать в нем ничего, что... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T15:19+0300
2025-09-05T15:19+0300
2025-09-05T15:19+0300
политика
россия
украина
киев
эммануэль макрон
владимир путин
дмитрий песков
нато
nbc
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861270061_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9a79548005f06e3f762ae0df9955c244.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Россия должна одобрить западный план по гарантиям безопасности для Украины, поэтому его составители прилагают все усилия, чтобы не упоминать в нем ничего, что касается НАТО, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. "Президент России Владимир Путин должен будет дать согласие на любой план по гарантиям безопасности для Украины, и участие НАТО ... - это большая проблема для него, поэтому составители плана прилагают все усилия, чтобы избежать использования сил НАТО или чего-либо, напоминающего почерк НАТО", - говорится в сообщении. Отмечается, что ряд гарантий могут зависеть от участия военных из стран, не входящих в альянс, и системы двусторонних соглашений между Киевом и союзниками. Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия рассматривает как угрозу возможное присутствие иностранных военных, в том числе НАТО, на Украине. Он напомнил, что присутствие Альянса у границ России - реальная опасность, потому что Россия - враг для НАТО, что написано в документах Альянса. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам встречи Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. Он также сообщил, что "коалиция желающих" вскоре приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Украины. В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20250905/putin-861831863.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861270061_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_1c53b69fec97b827946b7b014965fbe5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков, нато, nbc
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, NBC
Запад в гарантиях безопасности для Киева не хочет упоминать НАТО, пишут СМИ
NBC: Запад в гарантиях безопасности для Киева не хочет упоминать НАТО из-за позиции РФ
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ.
Россия должна одобрить западный план по гарантиям безопасности для Украины, поэтому его составители прилагают все усилия, чтобы не упоминать в нем ничего, что касается НАТО, сообщает телеканал NBC
со ссылкой на источники.
"Президент России Владимир Путин должен будет дать согласие на любой план по гарантиям безопасности для Украины, и участие НАТО ... - это большая проблема для него, поэтому составители плана прилагают все усилия, чтобы избежать использования сил НАТО или чего-либо, напоминающего почерк НАТО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ряд гарантий могут зависеть от участия военных из стран, не входящих в альянс, и системы двусторонних соглашений между Киевом и союзниками.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия рассматривает как угрозу возможное присутствие иностранных военных, в том числе НАТО, на Украине. Он напомнил, что присутствие Альянса у границ России - реальная опасность, потому что Россия - враг для НАТО, что написано в документах Альянса.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам встречи Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. Он также сообщил, что "коалиция желающих" вскоре приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Украины.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО, заявил Путин