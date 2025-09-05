Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нордголд" вложит 30 миллиардов рублей в освоение месторождения Сардана - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250905/nordgold-861816140.html
"Нордголд" вложит 30 миллиардов рублей в освоение месторождения Сардана
"Нордголд" вложит 30 миллиардов рублей в освоение месторождения Сардана - 05.09.2025, ПРАЙМ
"Нордголд" вложит 30 миллиардов рублей в освоение месторождения Сардана
"Нордголд" планирует вложить 30 миллиардов рублей в освоение свинцово-цинкового месторождения Сардана в Якутии, а в 2025-2026 годах предприятие проводит... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T05:30+0300
2025-09-05T05:30+0300
энергетика
экономика
россия
якутия
дальний восток
арктика
алексей чекунков
айсен николаев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861816140.jpg?1757039447
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. "Нордголд" планирует вложить 30 миллиардов рублей в освоение свинцово-цинкового месторождения Сардана в Якутии, а в 2025-2026 годах предприятие проводит геологоразведку для постановки запасов на государственный баланс, сообщила компания на основании подписанного на Восточном экономическом форуме соглашения. "В рамках Восточного экономического форума подписано четырехстороннее соглашение о реализации инвестиционного проекта освоения свинцово-цинкового месторождения Сардана в Республике Саха… Инвестиции в проект предварительно оцениваются в 30 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. "В 2025-2026 годах "Нордголд" проводит на Сардане интенсивные геологоразведочные работы для постановки запасов на государственный баланс", - добавляется там. Отмечается, что документ подписали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Якутии Айсен Николаев, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев и генеральный директор "Нордголда" Георгий Смирнов. Соглашение предусматривает совместную проработку вопроса расширения границ территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия" для реализации проекта, уточнили в релизе. Кроме того, строительство горно-обогатительного комбината создаст сотни новых рабочих мест. "Мы вместе с инвестором определим необходимые налоговые, финансовые, инфраструктурные инструменты и условия для наиболее эффективной реализации проекта, в том числе в рамках преференциального режима ТОР. Будем сопровождать инвестора на всех этапах, помогать в решении всех сопутствующих вопросов", - приводит пресс-служба комментарий Запрягаева. "Попытки реализовать этот сложный во многих отношениях проект продолжаются уже более полувека, однако при современном уровне экспертизы и поддержке со стороны федеральных и региональных властей в этом труднодоступном районе может быть создано высокотехнологичное производство, соответствующее лучшим мировым стандартам", - цитирует также Смирнова пресс-служба. Свинцово-цинковое месторождение Сардана и одноименный рудный узел расположены в труднодоступной части Усть-Майского района Якутии в пределах Аллах-Юньского горнопромышленного района, следует из материалов компании. Лицензию на месторождение "Нордголд" получил в прошлом году. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
якутия
дальний восток
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, якутия, дальний восток, арктика, алексей чекунков, айсен николаев
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Алексей Чекунков, Айсен Николаев
05:30 05.09.2025
 
"Нордголд" вложит 30 миллиардов рублей в освоение месторождения Сардана

"Нордголд" вложит 30 миллиардов рублей в освоение месторождения Сардана в Якутии

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. "Нордголд" планирует вложить 30 миллиардов рублей в освоение свинцово-цинкового месторождения Сардана в Якутии, а в 2025-2026 годах предприятие проводит геологоразведку для постановки запасов на государственный баланс, сообщила компания на основании подписанного на Восточном экономическом форуме соглашения.
"В рамках Восточного экономического форума подписано четырехстороннее соглашение о реализации инвестиционного проекта освоения свинцово-цинкового месторождения Сардана в Республике Саха… Инвестиции в проект предварительно оцениваются в 30 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
"В 2025-2026 годах "Нордголд" проводит на Сардане интенсивные геологоразведочные работы для постановки запасов на государственный баланс", - добавляется там.
Отмечается, что документ подписали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Якутии Айсен Николаев, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев и генеральный директор "Нордголда" Георгий Смирнов.
Соглашение предусматривает совместную проработку вопроса расширения границ территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия" для реализации проекта, уточнили в релизе. Кроме того, строительство горно-обогатительного комбината создаст сотни новых рабочих мест.
"Мы вместе с инвестором определим необходимые налоговые, финансовые, инфраструктурные инструменты и условия для наиболее эффективной реализации проекта, в том числе в рамках преференциального режима ТОР. Будем сопровождать инвестора на всех этапах, помогать в решении всех сопутствующих вопросов", - приводит пресс-служба комментарий Запрягаева.
"Попытки реализовать этот сложный во многих отношениях проект продолжаются уже более полувека, однако при современном уровне экспертизы и поддержке со стороны федеральных и региональных властей в этом труднодоступном районе может быть создано высокотехнологичное производство, соответствующее лучшим мировым стандартам", - цитирует также Смирнова пресс-служба.
Свинцово-цинковое месторождение Сардана и одноименный рудный узел расположены в труднодоступной части Усть-Майского района Якутии в пределах Аллах-Юньского горнопромышленного района, следует из материалов компании. Лицензию на месторождение "Нордголд" получил в прошлом году.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯЯКУТИЯДальний ВостокАРКТИКААлексей ЧекунковАйсен Николаев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала