"Нордголд" вложит 30 миллиардов рублей в освоение месторождения Сардана

"Нордголд" вложит 30 миллиардов рублей в освоение месторождения Сардана

2025-09-05T05:30+0300

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. "Нордголд" планирует вложить 30 миллиардов рублей в освоение свинцово-цинкового месторождения Сардана в Якутии, а в 2025-2026 годах предприятие проводит геологоразведку для постановки запасов на государственный баланс, сообщила компания на основании подписанного на Восточном экономическом форуме соглашения. "В рамках Восточного экономического форума подписано четырехстороннее соглашение о реализации инвестиционного проекта освоения свинцово-цинкового месторождения Сардана в Республике Саха… Инвестиции в проект предварительно оцениваются в 30 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. "В 2025-2026 годах "Нордголд" проводит на Сардане интенсивные геологоразведочные работы для постановки запасов на государственный баланс", - добавляется там. Отмечается, что документ подписали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Якутии Айсен Николаев, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев и генеральный директор "Нордголда" Георгий Смирнов. Соглашение предусматривает совместную проработку вопроса расширения границ территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия" для реализации проекта, уточнили в релизе. Кроме того, строительство горно-обогатительного комбината создаст сотни новых рабочих мест. "Мы вместе с инвестором определим необходимые налоговые, финансовые, инфраструктурные инструменты и условия для наиболее эффективной реализации проекта, в том числе в рамках преференциального режима ТОР. Будем сопровождать инвестора на всех этапах, помогать в решении всех сопутствующих вопросов", - приводит пресс-служба комментарий Запрягаева. "Попытки реализовать этот сложный во многих отношениях проект продолжаются уже более полувека, однако при современном уровне экспертизы и поддержке со стороны федеральных и региональных властей в этом труднодоступном районе может быть создано высокотехнологичное производство, соответствующее лучшим мировым стандартам", - цитирует также Смирнова пресс-служба. Свинцово-цинковое месторождение Сардана и одноименный рудный узел расположены в труднодоступной части Усть-Майского района Якутии в пределах Аллах-Юньского горнопромышленного района, следует из материалов компании. Лицензию на месторождение "Нордголд" получил в прошлом году. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Новости

ru-RU

