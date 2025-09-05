Станция метро "Спортивная" в Новосибирске откроется 5 сентября

https://1prime.ru/20250905/novosibirsk-861811196.html
НОВОСИБИРСК, 5 сен – ПРАЙМ. Первая за последние 15 лет и 14-я по счету станция новосибирского метрополитена "Спортивная", расположенная у новой ледовой "Сибирь Арены" на берегу Оби, официально открывается в пятницу, сообщает мэрия.
"В пятницу, 5 сентября, в Новосибирске состоится открытие станции метро "Спортивная", - говорится в сообщении.
Власти Новосибирска в конце февраля получили положительное заключение Главгосэкспертизы по изменениям в проект станции метро "Спортивная", что позволило продолжить работы по ее достройке. Работы начались в марте, а в начале сентября Ростехнадзор выдал заключение о соответствии станции техническим требованиям и нормам. Разрешение на ввод в работу станции 4 сентября выдало управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска.
Станция "Спортивная" станет единственной в Новосибирске оборудованной раздвижными платформенными дверями, которые управляются автоматической системой. Датчики контролируют пространство на краях платформы, исключая попадание пассажиров на пути во время ожидания поезда, а также в пространство между дверями платформы и состава в момент его прибытия. Конструкция перегородок позволяет обеспечивать комфортную температуру для пассажиров на платформе станции круглый год. Пассажиропоток на станции "Спортивная" будут обеспечивать 12 эскалаторов, длина станционных платформ – 104 метра.
"Спортивная", стоимость которой превышает 3 миллиарда рублей, расположена на метромосте действующей Ленинской линии метрополитена между станциями "Речной вокзал" и "Студенческая". Ее строительство началось в 2019 году. Заработать станция должна была в 2022 году, однако сроки сдачи многократно переносились, в том числе из-за корректировки документации, связанной с заменой оборудования в связи с зарубежными санкциями, проблемами с подрядчиком и так далее.
Новосибирская подземка - единственный действующий метрополитен в России, находящийся за Уралом. В его составе две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций, последняя из которых – "Золотая нива" - приняла первых пассажиров 7 октября 2010 года, а окончательно, после устранения замечаний, была введена в строй в феврале 2011 года. Протяженность обеих линий новосибирского метро — 15,9 километра.
