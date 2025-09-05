https://1prime.ru/20250905/operatory-861844193.html

В России начали тестировать доступ к сервисам во время ограничений связи

В России начали тестировать доступ к сервисам во время ограничений связи - 05.09.2025, ПРАЙМ

В России начали тестировать доступ к сервисам во время ограничений связи

Операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи, сообщило Минцифры РФ в своем... | 05.09.2025, ПРАЙМ

технологии

россия

минцифры

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам при ограничениях связи, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале. "Наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты будут доступны гражданам в периоды ограничений работы мобильного интернета по причине безопасности… Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме", - сказано в сообщении.

Новости

