2025-09-05T05:18+0300
2025-09-05T05:18+0300
бизнес
россия
рф
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Большие и важные открытия в следующие 20-30 лет ожидаются вокруг транспортных задач и проблем, такое мнение выразил глава Минтранса РФ Андрей Никитин на сессии "500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). Никитин отметил, что одна из первоочередная задач на сегодня перед Минтрансом - это возрождение транспортной науки. "Сегодня мы оказываемся в ситуации, когда, я думаю, следующие 20-30 лет большие и важные открытия будут делаться вокруг транспортных проблем и транспортных задач", — также сказал он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
бизнес, россия, рф, владивосток
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владивосток
05:18 05.09.2025
 
Никитин: большие открытия ожидаются в ближайшие 20-30 лет

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Большие и важные открытия в следующие 20-30 лет ожидаются вокруг транспортных задач и проблем, такое мнение выразил глава Минтранса РФ Андрей Никитин на сессии "500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
Никитин отметил, что одна из первоочередная задач на сегодня перед Минтрансом - это возрождение транспортной науки.
"Сегодня мы оказываемся в ситуации, когда, я думаю, следующие 20-30 лет большие и важные открытия будут делаться вокруг транспортных проблем и транспортных задач", — также сказал он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Заголовок открываемого материала