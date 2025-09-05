https://1prime.ru/20250905/otkrytija-861815830.html
Никитин: большие открытия ожидаются в ближайшие 20-30 лет
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Большие и важные открытия в следующие 20-30 лет ожидаются вокруг транспортных задач и проблем, такое мнение выразил глава Минтранса РФ Андрей Никитин на сессии "500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
Никитин отметил, что одна из первоочередная задач на сегодня перед Минтрансом - это возрождение транспортной науки.
"Сегодня мы оказываемся в ситуации, когда, я думаю, следующие 20-30 лет большие и важные открытия будут делаться вокруг транспортных проблем и транспортных задач", — также сказал он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
