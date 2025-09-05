https://1prime.ru/20250905/passazhir-861811577.html
Пассажира, спустившегося на пути в московском метро, оштрафовали
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Суд обязал пассажира, спустившегося на пути в московском метро, выплатить более 250 тысяч рублей компенсации за остановку поездов на Кольцевой линии, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как указано в документах, в апреле 2024 года на станции метро "Павелецкая" Кольцевой линии пассажир "умышленно спустился на жесткое основание пути, тем самым нарушив нормальную работу метрополитена".
Отмечается, что движение пришлось остановить, и простой поездов принес метрополитену убытки. Их размер рассчитали по данным о задержанных маршрутах, загруженности метро и нормативной стоимости перевозки одного пассажира.
Ответчик в суд не явился, возражений на иск не представил. В итоге суд удовлетворил иск.
