https://1prime.ru/20250905/peskov-861819964.html

Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ

Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ - 05.09.2025, ПРАЙМ

Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ

Добавлены подробности (3-5 абзацы). | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T07:41+0300

2025-09-05T07:41+0300

2025-09-05T07:41+0300

экономика

россия

мировая экономика

дальний восток

рф

владивосток

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861819964.jpg?1757047288

Добавлены подробности (3-5 абзацы). ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил очень широкое международное присутствие на Восточном экономическом форуме в этом году. "На самом деле, очень широкое международное присутствие. В любом случае, прекрасная возможность обсудить вопросы социально-экономического развития Дальнего Востока. Очень важный регион для нас. Традиционно эти вопросы все будут обсуждаться", - сказал Песков журналистам, говоря о проходящем во Владивостоке форуме. Его также спросили, каков главный прозвучавший вчера посыл от президента РФ Владимира Путина для Дальнего Востока. "Главный посыл для Дальнего Востока прозвучит сегодня", - ответил Песков. В пятницу проходит пленарное заседание десятого Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

дальний восток

рф

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, дальний восток, рф, владивосток, дмитрий песков, владимир путин