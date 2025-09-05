https://1prime.ru/20250905/peskov-861819964.html
Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ
Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ - 05.09.2025, ПРАЙМ
Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ
Добавлены подробности (3-5 абзацы). | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T07:41+0300
2025-09-05T07:41+0300
2025-09-05T07:41+0300
экономика
россия
мировая экономика
дальний восток
рф
владивосток
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861819964.jpg?1757047288
Добавлены подробности (3-5 абзацы).
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил очень широкое международное присутствие на Восточном экономическом форуме в этом году.
"На самом деле, очень широкое международное присутствие. В любом случае, прекрасная возможность обсудить вопросы социально-экономического развития Дальнего Востока. Очень важный регион для нас. Традиционно эти вопросы все будут обсуждаться", - сказал Песков журналистам, говоря о проходящем во Владивостоке форуме.
Его также спросили, каков главный прозвучавший вчера посыл от президента РФ Владимира Путина для Дальнего Востока.
"Главный посыл для Дальнего Востока прозвучит сегодня", - ответил Песков.
В пятницу проходит пленарное заседание десятого Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток
рф
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, дальний восток, рф, владивосток, дмитрий песков, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Дальний Восток, РФ, Владивосток, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ
Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ в этом году
Добавлены подробности (3-5 абзацы).
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил очень широкое международное присутствие на Восточном экономическом форуме в этом году.
"На самом деле, очень широкое международное присутствие. В любом случае, прекрасная возможность обсудить вопросы социально-экономического развития Дальнего Востока. Очень важный регион для нас. Традиционно эти вопросы все будут обсуждаться", - сказал Песков журналистам, говоря о проходящем во Владивостоке форуме.
Его также спросили, каков главный прозвучавший вчера посыл от президента РФ Владимира Путина для Дальнего Востока.
"Главный посыл для Дальнего Востока прозвучит сегодня", - ответил Песков.
В пятницу проходит пленарное заседание десятого Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.