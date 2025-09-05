Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/peskov-861819964.html
Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ
Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ - 05.09.2025, ПРАЙМ
Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ
Добавлены подробности (3-5 абзацы). | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T07:41+0300
2025-09-05T07:41+0300
экономика
россия
мировая экономика
дальний восток
рф
владивосток
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861819964.jpg?1757047288
Добавлены подробности (3-5 абзацы). ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил очень широкое международное присутствие на Восточном экономическом форуме в этом году. "На самом деле, очень широкое международное присутствие. В любом случае, прекрасная возможность обсудить вопросы социально-экономического развития Дальнего Востока. Очень важный регион для нас. Традиционно эти вопросы все будут обсуждаться", - сказал Песков журналистам, говоря о проходящем во Владивостоке форуме. Его также спросили, каков главный прозвучавший вчера посыл от президента РФ Владимира Путина для Дальнего Востока. "Главный посыл для Дальнего Востока прозвучит сегодня", - ответил Песков. В пятницу проходит пленарное заседание десятого Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток
рф
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, дальний восток, рф, владивосток, дмитрий песков, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Дальний Восток, РФ, Владивосток, Дмитрий Песков, Владимир Путин
07:41 05.09.2025
 
Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ

Песков отметил широкое международное присутствие на ВЭФ в этом году

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Добавлены подробности (3-5 абзацы).
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил очень широкое международное присутствие на Восточном экономическом форуме в этом году.
"На самом деле, очень широкое международное присутствие. В любом случае, прекрасная возможность обсудить вопросы социально-экономического развития Дальнего Востока. Очень важный регион для нас. Традиционно эти вопросы все будут обсуждаться", - сказал Песков журналистам, говоря о проходящем во Владивостоке форуме.
Его также спросили, каков главный прозвучавший вчера посыл от президента РФ Владимира Путина для Дальнего Востока.
"Главный посыл для Дальнего Востока прозвучит сегодня", - ответил Песков.
В пятницу проходит пленарное заседание десятого Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаДальний ВостокРФВладивостокДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала