https://1prime.ru/20250905/peskov-861841567.html
Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа в ближайшее время
Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа в ближайшее время - 05.09.2025, ПРАЙМ
Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа в ближайшее время
Второй раунд переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа возможен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь российского... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T12:06+0300
2025-09-05T12:06+0300
2025-09-05T12:06+0300
политика
россия
сша
аляска
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/35/829033544_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_e047e1e5ab9326ba1e3ef8249e017245.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Второй раунд переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа возможен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью aif.ru. "Конечно, возможен. У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи двух лидеров в ближайшее время.
https://1prime.ru/20250905/putin-861829653.html
сша
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/35/829033544_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_6852a8cd09b292c0f20ffaeef61eec61.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, аляска, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Аляска, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа в ближайшее время
Песков: второй раунд переговоров Путина и Трампа возможен в ближайшее время
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Второй раунд переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа возможен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью aif.ru.
"Конечно, возможен. У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи двух лидеров в ближайшее время.
Путин заявил, что у него нет проблем для коммуникации с Трампом