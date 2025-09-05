https://1prime.ru/20250905/peskov-861841567.html

Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа в ближайшее время

Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа в ближайшее время - 05.09.2025, ПРАЙМ

Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа в ближайшее время

Второй раунд переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа возможен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь российского... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T12:06+0300

2025-09-05T12:06+0300

2025-09-05T12:06+0300

политика

россия

сша

аляска

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82903/35/829033544_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_e047e1e5ab9326ba1e3ef8249e017245.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Второй раунд переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа возможен в ближайшее время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью aif.ru. "Конечно, возможен. У меня нет сомнений, что если президенты посчитают необходимым, то их встреча может быть очень быстро организована. Так же, как быстро была организована встреча на Аляске. Рабочие контакты ведутся постоянно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи двух лидеров в ближайшее время.

https://1prime.ru/20250905/putin-861829653.html

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, аляска, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп