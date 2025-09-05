https://1prime.ru/20250905/peskov-861841718.html
В Кремле заявили, что европейцы мешают мирному урегулированию на Украине
В Кремле заявили, что европейцы мешают мирному урегулированию на Украине - 05.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле заявили, что европейцы мешают мирному урегулированию на Украине
Все, что делают европейцы, существенно мешает попыткам выйти на мирное урегулирование на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T12:10+0300
2025-09-05T12:10+0300
2025-09-05T12:10+0300
политика
россия
общество
украина
дмитрий песков
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Все, что делают европейцы, существенно мешает попыткам выйти на мирное урегулирование на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью aif.ru. "Более того, все, что делают европейцы, существенно мешает попыткам выйти на мирное урегулирование украинского права", - отметил пресс-секретарь.
украина
В Кремле заявили, что европейцы мешают мирному урегулированию на Украине
