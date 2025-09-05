https://1prime.ru/20250905/peskov-861842184.html
На слово верить нельзя никому, заявил Песков
На слово верить нельзя никому, заявил Песков - 05.09.2025, ПРАЙМ
На слово верить нельзя никому, заявил Песков
На слово верить нельзя никому, нужны юридически обязывающие документы, обрамляющие договоренности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T12:11+0300
2025-09-05T12:11+0300
2025-09-05T12:11+0300
политика
общество
россия
запад
сша
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846014162_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ee33872c1648b79559bd7705f14307d8.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. На слово верить нельзя никому, нужны юридически обязывающие документы, обрамляющие договоренности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью aif.ru. "У нас хороший опыт здесь, и поэтому, конечно, на слово верить нельзя никому. Нужны юридически обязывающие документы. И вот такие документы, они должны обрамлять любые договоренности", - отметил Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли верить партнерам на Западе и президенту США Дональду Трампу, который ведет себя более рационально, чем другие.
https://1prime.ru/20250903/peskov-861707170.html
запад
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846014162_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_7eb58bf5837c22eebd7801fbaf78927e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, запад, сша, дмитрий песков, дональд трамп
Политика, Общество , РОССИЯ, ЗАПАД, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
На слово верить нельзя никому, заявил Песков
Песков: на слово верить нельзя никому, нужны юридически обязывающие документы
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. На слово верить нельзя никому, нужны юридически обязывающие документы, обрамляющие договоренности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью aif.ru.
"У нас хороший опыт здесь, и поэтому, конечно, на слово верить нельзя никому. Нужны юридически обязывающие документы. И вот такие документы, они должны обрамлять любые договоренности", - отметил Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли верить партнерам на Западе и президенту США Дональду Трампу, который ведет себя более рационально, чем другие.
Песков отреагировал на слова Трампа о "заговорах"