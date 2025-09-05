https://1prime.ru/20250905/peskov-861842184.html

На слово верить нельзя никому, заявил Песков

На слово верить нельзя никому, заявил Песков - 05.09.2025, ПРАЙМ

На слово верить нельзя никому, заявил Песков

На слово верить нельзя никому, нужны юридически обязывающие документы, обрамляющие договоренности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T12:11+0300

2025-09-05T12:11+0300

2025-09-05T12:11+0300

политика

общество

россия

запад

сша

дмитрий песков

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846014162_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ee33872c1648b79559bd7705f14307d8.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. На слово верить нельзя никому, нужны юридически обязывающие документы, обрамляющие договоренности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью aif.ru. "У нас хороший опыт здесь, и поэтому, конечно, на слово верить нельзя никому. Нужны юридически обязывающие документы. И вот такие документы, они должны обрамлять любые договоренности", - отметил Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли верить партнерам на Западе и президенту США Дональду Трампу, который ведет себя более рационально, чем другие.

https://1prime.ru/20250903/peskov-861707170.html

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, запад, сша, дмитрий песков, дональд трамп