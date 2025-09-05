https://1prime.ru/20250905/polsha-861843802.html

Польша закупила у США высокоточные бомбы для истребителей F-35

ВАРШАВА, 5 сен – ПРАЙМ. Польша купила у США высокоточные бомбы для истребителей F-35, сообщает издание Defence24. В 2020 году Польша заказала в США 32 истребителя F-35A в конфигурации Block 4 общей стоимостью около 4,6 миллиарда долларов. Завершение поставок ожидается в 2030 году. "Агентство вооружения подписало межправительственное соглашение с США на поставку малогабаритных управляемых бомб типа SDB, в первую очередь для польских F-35A", - говорится в сообщении. По данным издания, стоимость контракта составляет 120 миллионов долларов, а поставки будут реализованы до 2028 года. Отмечается, что кроме F-35 данные бомбы могут применять имеющиеся на вооружении ВВС Польши истребители F-16 и FA-50. Количество закупленных Польшей бомб не называется, но отмечается, что стоимость одной единицы в 2025 году оценивается примерно в 80 тысяч долларов. Высокоточные бомбы GBU-39/B Small Diameter Bombs (так называемые SDB) - это оружие, предназначенное для обеспечения точного поражения многочисленных целей одним самолетом. Масса бомбы SDB составляет 110 килограммов, из которых 90 килограммов – это взрывное устройство. Данная бомба способна поражать цели на расстоянии до 100 километров от точки сброса с точностью до нескольких метров.

