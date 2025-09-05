Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша закупила у США высокоточные бомбы для истребителей F-35 - 05.09.2025
Вооружения
Польша закупила у США высокоточные бомбы для истребителей F-35
Вооружения, Бизнес, ПОЛЬША, США, F-35 Lightning II, F-16
13:00 05.09.2025
 
Польша закупила у США высокоточные бомбы для истребителей F-35

Defence24: Польша купила у США высокоточные бомбы для истребителей F-35

ВАРШАВА, 5 сен – ПРАЙМ. Польша купила у США высокоточные бомбы для истребителей F-35, сообщает издание Defence24.
В 2020 году Польша заказала в США 32 истребителя F-35A в конфигурации Block 4 общей стоимостью около 4,6 миллиарда долларов. Завершение поставок ожидается в 2030 году.
"Агентство вооружения подписало межправительственное соглашение с США на поставку малогабаритных управляемых бомб типа SDB, в первую очередь для польских F-35A", - говорится в сообщении.
По данным издания, стоимость контракта составляет 120 миллионов долларов, а поставки будут реализованы до 2028 года.
Отмечается, что кроме F-35 данные бомбы могут применять имеющиеся на вооружении ВВС Польши истребители F-16 и FA-50.
Количество закупленных Польшей бомб не называется, но отмечается, что стоимость одной единицы в 2025 году оценивается примерно в 80 тысяч долларов.
Высокоточные бомбы GBU-39/B Small Diameter Bombs (так называемые SDB) - это оружие, предназначенное для обеспечения точного поражения многочисленных целей одним самолетом. Масса бомбы SDB составляет 110 килограммов, из которых 90 килограммов – это взрывное устройство. Данная бомба способна поражать цели на расстоянии до 100 километров от точки сброса с точностью до нескольких метров.
