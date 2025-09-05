https://1prime.ru/20250905/portfel-861815485.html

Портфель финансирования жилой недвижимости в Сбербанке вырос на 21%

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Портфель финансирования жилой недвижимости в Сбербанке увеличился с начала года на 21% и достиг почти 6,4 триллиона рублей, сообщил зампред правления крупнейшего российского банка Анатолий Попов. "С начала года портфель финансирования жилой недвижимости в "Сбере" увеличился на 21% и достиг почти 6,4 триллиона рублей", - сказал Попов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). За 12 месяцев, по его словам, рост составил 32%. "Рынок стремится к балансу спроса и предложения за счет снижения активности застройщиков по запуску новых проектов. Застройщики оптимизируют свои инвестпрограммы, в том числе синхронизируя сроки строительства с поступлениями на счета эскроу, что помогает снизить процентную нагрузку на проекты", - отметил топ-менеджер. В то же время снижение рыночных ипотечных ставок на фоне смягчения денежно-кредитной политики будет способствовать постепенному увеличению активности покупателей, что в свою очередь поддержит застройщиков, добавил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

недвижимость, финансы, банки, владивосток, анатолий попов, сбербанк