Портфель финансирования жилой недвижимости в Сбербанке вырос на 21%
2025-09-05T05:15+0300
05:15 05.09.2025
 
Портфель финансирования жилой недвижимости в Сбербанке вырос на 21%

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Портфель финансирования жилой недвижимости в Сбербанке увеличился с начала года на 21% и достиг почти 6,4 триллиона рублей, сообщил зампред правления крупнейшего российского банка Анатолий Попов.
"С начала года портфель финансирования жилой недвижимости в "Сбере" увеличился на 21% и достиг почти 6,4 триллиона рублей", - сказал Попов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
За 12 месяцев, по его словам, рост составил 32%.
"Рынок стремится к балансу спроса и предложения за счет снижения активности застройщиков по запуску новых проектов. Застройщики оптимизируют свои инвестпрограммы, в том числе синхронизируя сроки строительства с поступлениями на счета эскроу, что помогает снизить процентную нагрузку на проекты", - отметил топ-менеджер.
В то же время снижение рыночных ипотечных ставок на фоне смягчения денежно-кредитной политики будет способствовать постепенному увеличению активности покупателей, что в свою очередь поддержит застройщиков, добавил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
