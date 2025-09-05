https://1prime.ru/20250905/posol-861818629.html

Посол Индии призвал расширять информированность о ВЭФ

Посол Индии призвал расширять информированность о ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Осведомленность о Восточном экономическом форуме надо расширять в крупных городах Индии, организуя там различные мероприятия в течение ближайших лет, заявил заместитель посла Индии в России Никхилеш Гири в рамках бизнес-диалога "Россия-Индия" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025). "Как и в прошлые годы, в этом году мы привезли на Восточный экономический форум значительную индийскую делегацию, состоящую из представителей правительства, бизнеса и академических кругов. Я хочу, чтобы она многократно увеличилась. Скорее, я хотел бы, чтобы в течение следующего десятилетия в этом экономическом форуме участвовало как можно больше представителей из Индии. А это непростая задача", - отметил Гири. По словам дипломата, его предложение состоит в том, чтобы лучше освещать форум в Индии. "Я бы попросил (заместителя министра промышленности и торговли России Алексея) Груздева рассмотреть возможность проведения бесплатных мероприятий в крупных индийских городах, посвященных Восточному экономическому форуму, по крайней мере, в течение следующих четырех-пяти лет. Думаю, это будет во многом способствовать налаживанию связей между Индией и очень обширным и важным дальневосточным регионом России", - добавил заместитель посла. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

