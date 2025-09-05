Около 60% предпринимателей на Wildberries являются женщинами

https://1prime.ru/20250905/predprinimateli-861812651.html

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Около 60% предпринимателей из числа ведущих бизнес на Wildberries являются женщинами, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ). "Если мы в сторону демографии посмотрим, то у нас идет явная тенденция к тому, что предприниматели, во-первых, молодеют, во-вторых, как бы бизнес становится явно женским. То есть 60% предпринимателей на нашей площадке - это женщины", - сказала Ким. По ее мнению, эта тенденция говорит о том, что женщины видят удобный формат совмещения себя как мамы, как женщины и как предпринимателя. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

