Около 60% предпринимателей на Wildberries являются женщинами
Около 60% предпринимателей на Wildberries являются женщинами - 05.09.2025, ПРАЙМ
Около 60% предпринимателей на Wildberries являются женщинами
Около 60% предпринимателей из числа ведущих бизнес на Wildberries являются женщинами, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким на площадке Восточного... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T03:59+0300
2025-09-05T03:59+0300
2025-09-05T03:59+0300
бизнес
экономика
владивосток
wildberries
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Около 60% предпринимателей из числа ведущих бизнес на Wildberries являются женщинами, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Если мы в сторону демографии посмотрим, то у нас идет явная тенденция к тому, что предприниматели, во-первых, молодеют, во-вторых, как бы бизнес становится явно женским. То есть 60% предпринимателей на нашей площадке - это женщины", - сказала Ким.
По ее мнению, эта тенденция говорит о том, что женщины видят удобный формат совмещения себя как мамы, как женщины и как предпринимателя.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
