Премьер Монголии прибыл на место проведения пленарной сессии ВЭФ
Премьер Монголии прибыл на место проведения пленарной сессии ВЭФ
2025-09-05T07:20+0300
экономика
мировая экономика
рф
владивосток
владимир путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар прибыл на место проведения пленарной сессии Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.
Как ожидается, другими участниками сессии будут президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон и заместитель председателя постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Премьер Монголии Занданшатар прибыл на место проведения пленарной сессии ВЭФ
