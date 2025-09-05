Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лаос может наладить морские маршруты во Владивосток через Китай или Вьетнам - 05.09.2025
Лаос может наладить морские маршруты во Владивосток через Китай или Вьетнам
2025-09-05T09:58+0300
2025-09-05T09:58+0300
экономика
бизнес
россия
владивосток
китай
вьетнам
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Правительство Лаоса рассматривает возможность налаживания морских маршрутов во Владивосток через Китай или Вьетнам, сообщил премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон в ходе пленарного заседания ВЭФ. "Правительство рассматривает возможность налаживания морских маршрутов во Владивосток через Китай, может быть, через Хайнань, через вьетнамский морской порт. На данный момент у нас есть достижение договоренностей, для нас это очень хорошая возможность - сотрудничество с Вьетнамом. У нас нет доступа к морю, но у нас есть эта договоренность с Вьетнамом, которая позволяет нам достигнуть и Китая и России", - отметил он. Кроме этого, премьер Лаоса подчеркнул, что в случае Монголии страна также может использовать подобную транспортную инфраструктуру для обмена продукцией. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
китай
вьетнам
бизнес, россия, владивосток, китай, вьетнам
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ
09:58 05.09.2025
 
© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкПремьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонексай Сипхандон на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Правительство Лаоса рассматривает возможность налаживания морских маршрутов во Владивосток через Китай или Вьетнам, сообщил премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон в ходе пленарного заседания ВЭФ.
"Правительство рассматривает возможность налаживания морских маршрутов во Владивосток через Китай, может быть, через Хайнань, через вьетнамский морской порт. На данный момент у нас есть достижение договоренностей, для нас это очень хорошая возможность - сотрудничество с Вьетнамом. У нас нет доступа к морю, но у нас есть эта договоренность с Вьетнамом, которая позволяет нам достигнуть и Китая и России", - отметил он.
Кроме этого, премьер Лаоса подчеркнул, что в случае Монголии страна также может использовать подобную транспортную инфраструктуру для обмена продукцией.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЭФ-2025. Россия – Лаос - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Премьер Лаоса высоко оценил отношения с Россией
Вчера, 16:43
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯВладивостокКИТАЙВЬЕТНАМ
 
 
