Лаос может наладить морские маршруты во Владивосток через Китай или Вьетнам
2025-09-05T09:58+0300
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Правительство Лаоса рассматривает возможность налаживания морских маршрутов во Владивосток через Китай или Вьетнам, сообщил премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон в ходе пленарного заседания ВЭФ. "Правительство рассматривает возможность налаживания морских маршрутов во Владивосток через Китай, может быть, через Хайнань, через вьетнамский морской порт. На данный момент у нас есть достижение договоренностей, для нас это очень хорошая возможность - сотрудничество с Вьетнамом. У нас нет доступа к морю, но у нас есть эта договоренность с Вьетнамом, которая позволяет нам достигнуть и Китая и России", - отметил он. Кроме этого, премьер Лаоса подчеркнул, что в случае Монголии страна также может использовать подобную транспортную инфраструктуру для обмена продукцией. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
