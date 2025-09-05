https://1prime.ru/20250905/pshenitsa-861841383.html

ФАО понизила прогноз по урожаю пшеницы в мире в этом сезоне

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) понизила прогноз мирового урожая пшеницы по итогам сельскохозяйственного сезона 2025-2026 годов до 804,9 миллиона тонн с июльской оценки в 805,3 миллиона тонн, следует из пресс-релиза организации. Прогноз предложения на сезон чуть снижен - до 1,1233 миллиарда тонн с июльских 1,1234 миллиарда тонн. Прогноз потребления повышен до 803,5 миллиона с 801,4 миллиона тонн. Запасы на конец периода теперь ожидаются на уровне 317,5 миллиона тонн (прогноз июля составлял 321 миллион тонн). При этом ФАО повысила общий прогноз мирового урожая зерновых культур в сезон 2025-2026 годов - до 2,961 миллиарда с 2,9254 миллиарда тонн в июле. Прогноз предложения повышен до 3,8276 миллиарда с 3,7949 миллиарда тонн. Потребление зерновых теперь ожидается на уровне 2,9219 миллиарда тонн вместо 2,9002 миллиарда. А запасы зерновых на конец сезона прогнозируются в 898,7 миллиона тонн против 889,1 миллиона в июле. "Текущий прогноз ФАО по мировому производству зерновых в 2025 году был пересмотрен в сторону повышения на 35,6 миллиона тонн по сравнению с его июльским значением, что обусловлено улучшением видов на урожай фуражных зерновых. С учетом этого пересмотра в 2025 году в мире ожидается рекордный объем производства зерновых, который в настоящее время оценивается на уровне 2961 миллион тонн, что на 3,5% выше уровня предыдущего года", - указывает организация. Прогноз урожая риса на сезон 2025-2026 годов составил 555,4 миллиона тонн против 555,6 миллиона тонн в июле. Предложение на рынке прогнозируется на уровне 765,8 миллиона тонн, потребление - 550,5 миллиона (в июле - 765,6 миллиона и 550,4 миллиона тонн соответственно). Прогноз запасов риса на конец периода - 214,5 миллиона тонн (в июле ожидалось 214,4 миллиона тонн). Организация также обновила оценку за минувший сезон 2024-2025 годов. Урожай пшеницы теперь оценивается в 798,1 миллиона тонн, как и в июле, предложение - в 1,1147 миллиарда тонн (в июле - 1,1146 миллиарда), потребление – в 795,4 миллиона тонн (в июле - 794,7 миллиона), запасы на конец периода - на уровне 318,4 миллиона тонн против 318,1 миллиона. Общий урожай зерновых культур оценивается в 2,8599 миллиарда тонн вместо 2,8601 миллиарда месяцем ранее. Предложение ФАО оценивает в 3,7451 миллиарда тонн, потребление - в 2,8773 миллиарда тонн, запасы - в 866,6 миллиона тонн (в июле - 3,7467 миллиарда, 2,8784 миллиарда и 869,5 миллиона тонн соответственно). Урожай риса в сезоне 2024-2025 годов оценивается в 549,9 миллиона тонн против 549,8 миллиона, предложение - в 748,6 миллиона тонн вместо 748,5 миллиона, потребление - в 540,3 миллиона тонн, а не 540,7 миллиона, запасы - в 210,3 миллиона тонн вместо 210,1 миллиона в июле.

