Захарова пошутила в ответ на призывы ЕС отказаться от российского газа - 05.09.2025, ПРАЙМ
18:53 05.09.2025
 
Захарова пошутила в ответ на призывы ЕС отказаться от российского газа

Захарова предложила ЕС убивать перелетных птиц для сокращения объемов газа из РФ

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление еврокомиссара по энергетике Дэна Йоргенсена об отказе ЕС от российских энергоносителей, чтобы в Евросоюз не попало "ни одной молекулы" российских углеводородов, отметив, что в ЕС могли бы также отстреливать перелетных птиц прямо на границе.
"Птиц перелётных будут отстреливать на границе? Они ведь могут не сдержатся, пролетая над Брюсселем", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
