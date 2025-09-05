Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/putin-861809048.html
Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ
Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ - 05.09.2025, ПРАЙМ
Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ
Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума (ВЭФ). | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T00:18+0300
2025-09-05T00:18+0300
экономика
мировая экономика
дальний восток
лаос
монголия
владимир путин
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861809048.jpg?1757020703
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума (ВЭФ). Вместе с ним в пленарной сессии будут участвовать премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун. Они станут почетными гостями форума и наряду с российским лидером выступят на пленарной сессии, а затем ответят на вопросы. ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА Президент традиционно каждый год принимает участие в этом форуме. Центральное место в президентской речи на ВЭФ отводится вопросам развития Дальнего Востока. Путин отмечал, что сегодня этот регион "стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире", называл его российским "флагманом в новой глобальной экономической реальности". Президент заявлял о намерении постоянно улучшать деловой климат и применять на Дальнем Востоке более эффективные подходы к взаимодействию с иностранными инвесторами. На одном из прошлых восточных форумов было объявлено о создании на Дальнем Востоке международных территорий опережающего развития (ТОР), которые должны предложить глобально конкурентоспособные условия для инвесторов, прежде всего из дружественных стран. Обсуждение проектов в международных ТОР с зарубежными инвесторами вошло в деловую повестку форума в этом году. Дискуссия на пленарном заседании ВЭФ, как правило, не обходится без обсуждения глобальной экономики и политики, некоторых актуальных событий. В 2024 году, например, звучали вопросы о сотрудничестве в рамках БРИКС и предстоящем саммите объединения, тренде на дедолларизацию, украинском конфликте и отношениях с Западом. ЮБИЛЕЙНЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ФОРУМ Восточный экономический форум ориентирован на продвижение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока. ВЭФ начали проводить в 2015 году для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нынешний форум - уже десятый. В 2020 году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса. Юбилейный ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток
лаос
монголия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, дальний восток, лаос, монголия, владимир путин, вэф
Экономика, Мировая экономика, Дальний Восток, Лаос, МОНГОЛИЯ, Владимир Путин, ВЭФ
00:18 05.09.2025
 
Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ

Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума (ВЭФ).
Вместе с ним в пленарной сессии будут участвовать премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
Они станут почетными гостями форума и наряду с российским лидером выступят на пленарной сессии, а затем ответят на вопросы.
ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА
Президент традиционно каждый год принимает участие в этом форуме. Центральное место в президентской речи на ВЭФ отводится вопросам развития Дальнего Востока. Путин отмечал, что сегодня этот регион "стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире", называл его российским "флагманом в новой глобальной экономической реальности".
Президент заявлял о намерении постоянно улучшать деловой климат и применять на Дальнем Востоке более эффективные подходы к взаимодействию с иностранными инвесторами. На одном из прошлых восточных форумов было объявлено о создании на Дальнем Востоке международных территорий опережающего развития (ТОР), которые должны предложить глобально конкурентоспособные условия для инвесторов, прежде всего из дружественных стран. Обсуждение проектов в международных ТОР с зарубежными инвесторами вошло в деловую повестку форума в этом году.
Дискуссия на пленарном заседании ВЭФ, как правило, не обходится без обсуждения глобальной экономики и политики, некоторых актуальных событий. В 2024 году, например, звучали вопросы о сотрудничестве в рамках БРИКС и предстоящем саммите объединения, тренде на дедолларизацию, украинском конфликте и отношениях с Западом.
ЮБИЛЕЙНЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ФОРУМ
Восточный экономический форум ориентирован на продвижение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока.
ВЭФ начали проводить в 2015 году для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Нынешний форум - уже десятый. В 2020 году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.
Юбилейный ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаМировая экономикаДальний ВостокЛаосМОНГОЛИЯВладимир ПутинВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала