Путин в Сарове больше всего говорил о ядерной триаде, заявил Лихачев
Путин в Сарове больше всего говорил о ядерной триаде, заявил Лихачев - 05.09.2025, ПРАЙМ
Путин в Сарове больше всего говорил о ядерной триаде, заявил Лихачев
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Саров в августе больше всего говорил о ядерной триаде РФ, рассказал генеральный директор "Росатома" Алексей... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T05:18+0300
2025-09-05T05:39+0300
энергетика
россия
экономика
саров
рф
нижегородская область
владимир путин
алексей лихачев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861815742.jpg?1757039979
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Саров в августе больше всего говорил о ядерной триаде РФ, рассказал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Находясь в позапрошлую пятницу в Сарове, Владимир Владимирович больше всего говорил о другом главном конкурентном преимуществе Российской Федерации - это ядерная триада... Мы продолжаем укреплять это преимущество", - сказал Лихачев на сессии "500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути" Восточного экономического форума. Путин 22 августа в дни 80-летия атомной отрасли РФ посетил Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), расположенный на "родине" отечественного ядерного оружия в городе Сарове Нижегородской области. Президент осмотрел выставку о научно-образовательной инфраструктуре в городах особого значения и встретился с молодыми сотрудниками предприятий атомной отрасли. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
05:18 05.09.2025 (обновлено: 05:39 05.09.2025)
 
Путин в Сарове больше всего говорил о ядерной триаде, заявил Лихачев

Лихачев: Путин в Сарове больше всего говорил о ядерной триаде России

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Саров в августе больше всего говорил о ядерной триаде РФ, рассказал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Находясь в позапрошлую пятницу в Сарове, Владимир Владимирович больше всего говорил о другом главном конкурентном преимуществе Российской Федерации - это ядерная триада... Мы продолжаем укреплять это преимущество", - сказал Лихачев на сессии "500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути" Восточного экономического форума.
Путин 22 августа в дни 80-летия атомной отрасли РФ посетил Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), расположенный на "родине" отечественного ядерного оружия в городе Сарове Нижегородской области. Президент осмотрел выставку о научно-образовательной инфраструктуре в городах особого значения и встретился с молодыми сотрудниками предприятий атомной отрасли.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
 
