Путин назвал условие развития экономики России
2025-09-05T07:23+0300
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Базовым условием для развития экономики России является устойчивая макроэкономическая политика, заявил президент РФ Владимир Путин. "Базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика", - сказал он в ходе пленарного заседания ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
