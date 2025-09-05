Путин назвал условие развития экономики России

https://1prime.ru/20250905/putin-861819247.html

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Базовым условием для развития экономики России является устойчивая макроэкономическая политика, заявил президент РФ Владимир Путин. "Базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика", - сказал он в ходе пленарного заседания ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

