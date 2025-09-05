Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин предложил использовать арктическую ипотеку на вторичном рынке жилья - 05.09.2025
Путин предложил использовать арктическую ипотеку на вторичном рынке жилья
экономика
недвижимость
бизнес
россия
владивосток
владимир путин
вэф
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил использовать дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичном рынке жилья. "Также предлагаю использовать дальневосточную и арктическую ипотеку не только на первичном, но и вторичном рынке жилья - именно в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома, где просто нет предложений от застройщиков", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Путин отметил, что в данном вопросе важно учесть годы постройки жилья и состояние домов. "Прошу коллег внимательно обработать эту тему", - добавил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
недвижимость, бизнес, россия, владивосток, владимир путин, вэф
Экономика, Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
Путин предложил использовать арктическую ипотеку на вторичном рынке жилья

© РИА Новости . Григорий Сысоев
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил использовать дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичном рынке жилья.
"Также предлагаю использовать дальневосточную и арктическую ипотеку не только на первичном, но и вторичном рынке жилья - именно в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома, где просто нет предложений от застройщиков", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.
Путин отметил, что в данном вопросе важно учесть годы постройки жилья и состояние домов. "Прошу коллег внимательно обработать эту тему", - добавил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
