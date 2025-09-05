https://1prime.ru/20250905/putin-861820939.html
Путин предложил использовать арктическую ипотеку на вторичном рынке жилья
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил использовать дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичном рынке жилья. "Также предлагаю использовать дальневосточную и арктическую ипотеку не только на первичном, но и вторичном рынке жилья - именно в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома, где просто нет предложений от застройщиков", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Путин отметил, что в данном вопросе важно учесть годы постройки жилья и состояние домов. "Прошу коллег внимательно обработать эту тему", - добавил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
