Путин заявил о снижении уровня бедности в России - 05.09.2025
Путин заявил о снижении уровня бедности в России
2025-09-05T08:11+0300
2025-09-05T08:11+0300
экономика
россия
общество
владивосток
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861820770_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_a22494d46c6bde0bb108f683a2d00c0f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. В России уровень бедности с 2014 по 2024 год сократился с 11,3% до 7,2%, заявил президент РФ Владимир Путин. "В среднем по России с 2014 по 2024 год уровень бедности сократился с 11,3% до 7,2%", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ВЭФ-2025. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
россия, общество, владивосток, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Общество, Владивосток, Владимир Путин
08:11 05.09.2025
 
Путин заявил о снижении уровня бедности в России

Путин: уровень бедности в России с 2014 по 2024 год сократился с 11,3% до 7,2%

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. В России уровень бедности с 2014 по 2024 год сократился с 11,3% до 7,2%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В среднем по России с 2014 по 2024 год уровень бедности сократился с 11,3% до 7,2%", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ВЭФ-2025.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Экономика РОССИЯ Общество Владивосток Владимир Путин
 
 
