Путин заявил о снижении уровня бедности в России

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. В России уровень бедности с 2014 по 2024 год сократился с 11,3% до 7,2%, заявил президент РФ Владимир Путин. "В среднем по России с 2014 по 2024 год уровень бедности сократился с 11,3% до 7,2%", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ВЭФ-2025. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
